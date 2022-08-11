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Ozon открыл для продавцов 10 000 пунктов приема товаров

Ведомости

Онлайн-ритейлер Ozon открыл новые пункты приема товаров для продавцов, торгующих со своего склада. В компании пояснили, что теперь у продавцов появится больше ближайших точек для сдачи продукции. 

В настоящее время товар принимают в 10 000 пунктах Ozon по всей России. Продавцы могут сдать свою продукцию в первой половине дня — с 10 до 15. Выдачу заказов покупателям оставляют на вечернее время.

В компании считают, что нововведение будет актуально для небольших предпринимателей из маленьких городов, поскольку раньше не у всех из них были точки сдачи товара рядом со складом.  

«Это максимально выигрышная модель для всех участников процесса: для партнеров — дополнительный доход, для продавцов — точка отгрузки по соседству», — рассказал директор по развитию партнерских логистических программ компании Денис Дьяченко. 

Так как сеть пунктов выдачи маркетплейса находится под управлением партнеров-франчайзи, они могут присоединиться к запущенному проекту. Единственным условием для подключения является просторный склад. Отмечается, что за прием отправлений партнеры будут получать фиксированное вознаграждение. 

К 1 сентября Ozon намерен увеличить количество пунктов приема до 16 000, а в будущем в компании хотят открыть отдельные пункты приема товаров, которые не будут пересекаться с выдачей заказов. 

Ozon — маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке можно найти более 100 млн товаров в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных