Ozon открыл для продавцов 10 000 пунктов приема товаров
Онлайн-ритейлер Ozon открыл новые пункты приема товаров для продавцов, торгующих со своего склада. В компании пояснили, что теперь у продавцов появится больше ближайших точек для сдачи продукции.
В настоящее время товар принимают в 10 000 пунктах Ozon по всей России. Продавцы могут сдать свою продукцию в первой половине дня — с 10 до 15. Выдачу заказов покупателям оставляют на вечернее время.
В компании считают, что нововведение будет актуально для небольших предпринимателей из маленьких городов, поскольку раньше не у всех из них были точки сдачи товара рядом со складом.
«Это максимально выигрышная модель для всех участников процесса: для партнеров — дополнительный доход, для продавцов — точка отгрузки по соседству», — рассказал директор по развитию партнерских логистических программ компании Денис Дьяченко.
Так как сеть пунктов выдачи маркетплейса находится под управлением партнеров-франчайзи, они могут присоединиться к запущенному проекту. Единственным условием для подключения является просторный склад. Отмечается, что за прием отправлений партнеры будут получать фиксированное вознаграждение.
К 1 сентября Ozon намерен увеличить количество пунктов приема до 16 000, а в будущем в компании хотят открыть отдельные пункты приема товаров, которые не будут пересекаться с выдачей заказов.
Ozon — маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке можно найти более 100 млн товаров в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья.
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