Онлайн-продажи в России за год выросли почти в 1,5 раза – до 2,3 трлн рублей

В интернете покупают главным образом электронику и бытовую технику (22% всех заказов), мебель и товары для дома (17,7%), одежду и обувь (13,9%), продукты питания (13,5%), товары для красоты и здоровья (7,5%) – на эти категории, по данным АКИТ, приходится более двух третей всех покупок в сети. Из общего объема на непродовольственные товары пришлось 1,97 трлн руб. (+52%), а на продукты – более 300 млрд руб. (почти вдвое больше, чем в январе – июне 2021 г.), говорит представитель «Infoline-аналитики». По словам генерального директора этого агентства Михаила Бурмистрова, наиболее динамичный рост за этот период демонстрировали мультикатегорийные маркетплейсы – Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress и «Сбермегамаркет». Их доля на рынке онлайн-продаж в 2021 г. составляла 39,7%, а в первой половине 2022 г. этот показатель вырос до 47,9%.