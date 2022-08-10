Онлайн-продажи в России за год выросли почти в 1,5 раза – до 2,3 трлн рублей

Онлайн-продажи в России за год выросли почти в 1,5 раза – до 2,3 трлн рублейЭто связано в том числе с сокращением ассортимента торговых центров
Россияне потратили на покупки в интернете в первом полугодии 2022 г. 2,3 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, подсчитала Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По словам ее представителя, на этом фоне онлайн-продажи на зарубежных площадках, наоборот, снизились на 27% год к году до 103 млрд руб. В результате доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж выросла с 8,8 до 11,2%. Похожие оценки и у агентства «Infoline-аналитика»: 2,4 трлн руб. было потрачено россиянами на приобретение товаров онлайн (без учета доставки готовой еды из ресторанов) в первом полугодии.
В интернете покупают главным образом электронику и бытовую технику (22% всех заказов), мебель и товары для дома (17,7%), одежду и обувь (13,9%), продукты питания (13,5%), товары для красоты и здоровья (7,5%) – на эти категории, по данным АКИТ, приходится более двух третей всех покупок в сети. Из общего объема на непродовольственные товары пришлось 1,97 трлн руб. (+52%), а на продукты – более 300 млрд руб. (почти вдвое больше, чем в январе – июне 2021 г.), говорит представитель «Infoline-аналитики». По словам генерального директора этого агентства Михаила Бурмистрова, наиболее динамичный рост за этот период демонстрировали мультикатегорийные маркетплейсы – Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», AliExpress и «Сбермегамаркет». Их доля на рынке онлайн-продаж в 2021 г. составляла 39,7%, а в первой половине 2022 г. этот показатель вырос до 47,9%.