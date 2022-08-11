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МИД Украины сообщил о возобновлении работы McDonald's в стране

Ведомости

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение возобновить работу на Украине, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в соцсетях.

«Как вы знаете, мы вели долгие переговоры и убедили McDonald's возобновить работу на Украине. Благодарен руководству компании за их решение», – заявил он.

Сначала работу возобновят точки McDonald's в Киеве и западной части Украины, подготовка к открытию займет некоторое время, добавил он. По мнению Кулебы, возобновление работы McDonald's – это в первую очередь сигнал международному бизнесу о возможности продолжать работу на Украине.

McDonald's приостановил работу на Украине 24 февраля, объяснив свое решение соображениями безопасности на фоне начавшейся российской спецоперации. 

В России McDonald's приостановил работу 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня. В мае стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети в Сибири. 12 июня первые 15 ресторанов сети возобновили работу под новым брендом «Вкусно — и точка». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных