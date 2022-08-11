МИД Украины сообщил о возобновлении работы McDonald's в стране
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение возобновить работу на Украине, сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в соцсетях.
«Как вы знаете, мы вели долгие переговоры и убедили McDonald's возобновить работу на Украине. Благодарен руководству компании за их решение», – заявил он.
Сначала работу возобновят точки McDonald's в Киеве и западной части Украины, подготовка к открытию займет некоторое время, добавил он. По мнению Кулебы, возобновление работы McDonald's – это в первую очередь сигнал международному бизнесу о возможности продолжать работу на Украине.
McDonald's приостановил работу на Украине 24 февраля, объяснив свое решение соображениями безопасности на фоне начавшейся российской спецоперации.
В России McDonald's приостановил работу 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня. В мае стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети в Сибири. 12 июня первые 15 ресторанов сети возобновили работу под новым брендом «Вкусно — и точка».
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