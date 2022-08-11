МИД Украины сообщил о возобновлении работы McDonald's в стране

В России McDonald's приостановил работу 14 марта этого года, однако 133 франчайзинговые точки продолжали работать до начала июня. В мае стало известно, что американская корпорация продала свой российский бизнес бывшему совладельцу угольной компании «Южкузбассуголь» из Новокузнецка Александру Говору, который управлял по франшизе 25 ресторанами сети в Сибири. 12 июня первые 15 ресторанов сети возобновили работу под новым брендом «Вкусно — и точка».