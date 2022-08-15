Российский бизнес OBI достался новому владельцу за 600 рублей
Бизнесмен Йозеф Лиокумович, который получил контрольный пакет российского бизнеса OBI (60%), в интервью Forbes рассказал, что купил его за 600 руб. Кто стал владельцем остальных 40%, не уточняется. Лиокумович подчеркнул, что это непубличный партнер из России.
«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги», – сообщил он, отвечая на вопрос о стоимости доставшихся ему 27 гипермаркетов OBI в России. По его словам, убытки компании в прошлом году составили 2,5 млрд руб. Также на нее оказал влияние и простой в течение полутора месяцев.
О том, что сделка по продаже российского бизнеса OBI была закрыта и владельцем контрольного пакета сети становится Лиокумович, «Ведомости» написали 30 июля. По данным источников «Ведомостей», 40% должна была получить группа инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Max).
Лиокумович также уточнил, что у российского подразделения была задолженность свыше 30 млн евро перед материнской компанией, но она была урегулирована. «Есть еще иски по долгам от российских компаний, которые подавались до моего прихода. С ними мы разбираемся; многие договоры, которые привели к искам, были заключены против интересов нашей компании», – утверждает он.
OBI работает в России с 2003 г. Сейчас в сеть входит 27 гипермаркетов и около 4900 сотрудников. 17 марта немецкая OBI GmH объявила о приостановке работы магазинов в России и в апреле объявила о передаче российского бизнеса в доверительное управление, после чего в конце апреля – начале мая торговые точки OBI возобновили работу в России.
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