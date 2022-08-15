Российский бизнес OBI достался новому владельцу за 600 рублей

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн. Нельзя сказать, что этот бизнес ушел за бесценок. Сейчас появились обстоятельства, которые многое изменили. В этот бизнес надо много вкладывать, наводить порядок. Это экономически здоровая, замечательная компания, но ее надо поставить на ноги», – сообщил он, отвечая на вопрос о стоимости доставшихся ему 27 гипермаркетов OBI в России. По его словам, убытки компании в прошлом году составили 2,5 млрд руб. Также на нее оказал влияние и простой в течение полутора месяцев.