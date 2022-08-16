Ozon открыл новый склад вместо сгоревшего в подмосковной Истре
Онлайн-ритейлер Ozon открыл новый склад в подмосковном Пушкино, который снизит нагрузку на соседние объекты, возросшую после пожара на складе компании на Новорижском шоссе 3 августа, сообщила пресс-служба ритейлера.
«Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам — и вот оно: склад в Пушкино под Москвой ждет ваши товары», – говорится в сообщении.
Сейчас для поставок доступно 52 000 кв. м, после открытия всего склада осенью площадь увеличится до 152 000 кв. м, превысив площадь пострадавшего склада в Истре.
Возгорание на складе Ozon под Истрой произошло 3 августа. Площадь пожара составила 55 000 кв. м, он затронул второй и третий блоки складского комплекса. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 000 кв. м. Более 1000 человек были эвакуированы. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили 8 августа.
В Ozon уточняли, что ответственность компании за последствия от пожара на складе застрахована на общую сумму в 12 млрд руб., а также обещали компенсировать стоимость товаров продавцов, которые были повреждены или утеряны в результате пожара.
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