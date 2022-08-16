Ozon открыл новый склад вместо сгоревшего в подмосковной Истре

Возгорание на складе Ozon под Истрой произошло 3 августа. Площадь пожара составила 55 000 кв. м, он затронул второй и третий блоки складского комплекса. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 000 кв. м. Более 1000 человек были эвакуированы. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили 8 августа.