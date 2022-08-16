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Ozon открыл новый склад вместо сгоревшего в подмосковной Истре

Ведомости

Онлайн-ритейлер Ozon открыл новый склад в подмосковном Пушкино, который снизит нагрузку на соседние объекты, возросшую после пожара на складе компании на Новорижском шоссе 3 августа, сообщила пресс-служба ритейлера.

«Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам — и вот оно: склад в Пушкино под Москвой ждет ваши товары», – говорится в сообщении.

Сейчас для поставок доступно 52 000 кв. м, после открытия всего склада осенью площадь увеличится до 152 000 кв. м, превысив площадь пострадавшего склада в Истре.

Возгорание на складе Ozon под Истрой произошло 3 августа. Площадь пожара составила 55 000 кв. м, он затронул второй и третий блоки складского комплекса. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 000 кв. м. Более 1000 человек были эвакуированы. О полной ликвидации пожара в МЧС сообщили 8 августа.

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В Ozon уточняли, что ответственность компании за последствия от пожара на складе застрахована на общую сумму в 12 млрд руб., а также обещали компенсировать стоимость товаров продавцов, которые были повреждены или утеряны в результате пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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