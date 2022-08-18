Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести
Минюст России по поручению президента Владимира Путин разработал поправки в Уголовный кодекс РФ, которые, в частности, предлагают запретить заключать под стражу подозреваемых в преступлениях небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, сообщается на сайте ведомства.
«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», – говорится в сообщении.
Законопроект предлагает сделать приоритетными меры пресечения, которые позволяют продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Исключением должны стать случаи, когда подозреваемый нарушил ранее избранную меру пресечения либо пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда, добавили в Минюсте.
Кроме того, ведомство предлагает с 12 до 6 месяцев сократить максимальный срок предварительного следствия по данной категории дел, а также обязать следователей получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в июне Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа, призвал изменить уголовное законодательство по экономическим преступлениям, в частности пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба, основания для заключения бизнесменов под стражу и сроки предварительного следствия по их делам, подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату таможенных и других платежей. Предпринимательскую свободу президент назвал одним из главных принципов развития страны в будущем.
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