Газета
Бизнес

Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

Ведомости

Минюст России по поручению президента Владимира Путин разработал поправки в Уголовный кодекс РФ, которые, в частности, предлагают запретить заключать под стражу подозреваемых в преступлениях небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, сообщается на сайте ведомства.

«Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», – говорится в сообщении.

Законопроект предлагает сделать приоритетными меры пресечения, которые позволяют продолжить заниматься предпринимательской деятельностью. Исключением должны стать случаи, когда подозреваемый нарушил ранее избранную меру пресечения либо пытался скрыться от органов предварительного расследования или от суда, добавили в Минюсте.

Кроме того, ведомство предлагает с 12 до 6 месяцев сократить максимальный срок предварительного следствия по данной категории дел, а также обязать следователей получать согласие прокурора на возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в июне Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа, призвал изменить уголовное законодательство по экономическим преступлениям, в частности пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба, основания для заключения бизнесменов под стражу и сроки предварительного следствия по их делам, подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату таможенных и других платежей. Предпринимательскую свободу президент назвал одним из главных принципов развития страны в будущем.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин пообещал бизнесу свободу

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных