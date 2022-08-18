Минюст предложил запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести

Ранее в июне Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа, призвал изменить уголовное законодательство по экономическим преступлениям, в частности пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба, основания для заключения бизнесменов под стражу и сроки предварительного следствия по их делам, подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату таможенных и других платежей. Предпринимательскую свободу президент назвал одним из главных принципов развития страны в будущем.