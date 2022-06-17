Путин пообещал бизнесу свободу

Путин пообещал бизнесу свободуЭксперты считают, что бизнесу стали больше доверять
Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФа, предложил пойти на кардинальный шаг и полностью отменить большинство плановых проверок российских компаний, работа которых не связана с высоким риском причинения вреда. После введения моратория на проверки количество нарушений снизилось, что говорит о зрелости бизнеса, заметил президент. По его словам, необходимости проверять всех подряд сейчас нет, должен работать риск-ориентированный подход. Конкретные параметры реформы в ближайшее время должно определить правительство.
«С 2016 по 2018 г. у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлен, в общей сложности до конца 2022 г. В 2020 г. этот мораторий охватил и средние компании. Почти в четыре раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли еще дальше и в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса», – напомнил президент.
Путин также призвал изменить уголовное законодательство по экономическим преступлениям, в частности пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба, основания для заключения бизнесменов под стражу и сроки предварительного следствия по их делам, подумать о повышении порога для привлечения к ответственности предпринимателей за неуплату таможенных и других платежей. Чтобы сократить давление на бизнес, уже принято решение, что возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям можно только на основе материалов налоговиков, напомнил он.
Предпринимательскую свободу президент назвал одним из главных принципов развития страны в будущем. «Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации», – заявил он.
Вместе с тем Путин призвал представителей бизнеса связывать свое будущее и будущее своих детей с Россией. «Дома надежнее», – подчеркнул он. Те, кто не услышал этот посыл ранее, потеряли на Западе «сотни миллионов, если не миллиарды долларов», констатировал глава государства.
Он добавил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, «несмотря на то что наши западные друзья, так скажем, буквально мечтают об этом». «Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие с теми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на Земле», – считает Путин.
Премьер-министр Михаил Мишустин в марте подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий и предпринимателей до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций. Проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Внеплановые проверки также могут проводиться по поручению президента.
Больше доверия бизнесу
Несомненно, отказ от проверок на постоянной основе значительно снизит административную нагрузку на бизнес, в том числе с точки зрения финансовых и трудовых ресурсов, отмечает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Со стороны государства это показатель доверия предпринимателям и еще один шаг в сторону создания партнерских отношений, считает он. По его словам, сейчас есть безусловное понимание необходимости создания благоприятной среды для ведения бизнеса с понятными правилами и законами, без «подводных камней» и огромного перечня избыточных требований.
Заявление об отказе от плановых проверок по сути означает, что власти наконец решились шире применять риск-ориентированный подход, говорит научный руководитель департамента социологии НИУ ВШЭ Александр Чепуренко. Но не исключено, что это очередное обещание из серии «пора перестать кошмарить бизнес», исполнение которого потом замотают исполнители, добавил он.
В последние два года власти сделали многое, чтобы защитить бизнес от произвола правоохранителей и необоснованных административных штрафов, отмечает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Постоянный мораторий на проведение проверок является наиболее значимой мерой поддержки бизнеса, считает она. Дальнейшими позитивными инициативами, по ее словам, могут быть отсрочка уплаты штрафов и административных платежи в период экономической нестабильности, предоставление дисконта по их своевременной уплате на постоянной основе, отмена штрафа при добровольном устранении нанесенного компанией вреда.
Прекращение проверок сейчас соответствует логике решений, которой следовало правительство, начиная с кризиса, вызванного пандемией, указывает главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач. К бизнесу появляется больше доверия со стороны государства и это он воспримет позитивно, добавил он. Хотя меры, которые принимаются в нынешней ситуации, обретают направленность на преодоление последствий кризиса, они все же являются долгосрочными, считает эксперт.
Текущие позитивные для бизнеса инициативы президента соответствуют активно взятой с начала пандемии траектории поступательного развития снижения барьеров, ограничений и давления на предпринимательское сообщество, согласна Степанова. Однако она не исключает, что при улучшении экономической ситуации в стране эти меры могут быть пересмотрены в сторону отмены или ужесточения.