Путин поручил проработать отказ от ряда проверок бизнеса
Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, деятельность которого не сопряжена с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Всем уже понятно — нет необходимости ходить и проверять всех подряд, должен работать риск-ориентированный подход», — отметил президент, поручив правительству определить конкретные параметры этой реформы в ближайшие месяцы.
Помимо этого глава государства призвал органы власти декриминализовать бизнес, который работает без лицензии и аккредитации по вине западных партнеров. «Например тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации, сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например которые отказывают в предоставлении таких лицензий», — пояснил президент.
Путин также обратился к отечественным предпринимателям, заявив, что прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной. «Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — отметил глава государства.