Путин поручил проработать отказ от ряда проверок бизнеса

Путин также обратился к отечественным предпринимателям, заявив, что прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной. «Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — отметил глава государства.