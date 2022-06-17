Газета
Бизнес

Путин поручил проработать отказ от ряда проверок бизнеса

Ведомости

Необходимо отказаться от плановых проверок бизнеса, деятельность которого не сопряжена с рисками причинения вреда, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Всем уже понятно — нет необходимости ходить и проверять всех подряд, должен работать риск-ориентированный подход», — отметил президент, поручив правительству определить конкретные параметры этой реформы в ближайшие месяцы.

Помимо этого глава государства призвал органы власти декриминализовать бизнес, который работает без лицензии и аккредитации по вине западных партнеров. «Например тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации, сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнеров, например которые отказывают в предоставлении таких лицензий», — пояснил президент.

Путин также обратился к отечественным предпринимателям, заявив, что прочного успеха бизнеса можно добиться только тогда, когда предприниматель связывает будущее со своей родиной. «Хотел бы сегодня обратиться к нашим руководителям, собственникам крупных компаний, к нашим предпринимателям и управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! По-настоящему прочный успех, чувство достоинства, самоуважения приходит только тогда, когда ты связываешь свое будущее, будущее своих детей со своей родиной», — отметил глава государства.

Ранее по теме: Помощники предпринимателей: онлайн-платежи, переводы, QR-коды

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных