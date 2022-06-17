Путин на ПМЭФе: что президент сказал о поддержке бизнеса и спецоперации

Страны Запада полагают, что их доминирование в глобальной политике и экономике вечно, но это не так, заявил Путин. «Они находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда»: считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта», – сказал он.