Путин на ПМЭФе: что президент сказал о поддержке бизнеса и спецоперации

Путин на ПМЭФе: что президент сказал о поддержке бизнеса и спецоперацииАнонсированы новые меры поддержки экономики России
Российский президент Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с предложениями по поддержке бизнеса и экономики, которые столкнулись со сложностями из-за санкций и борьбы с последствиями пандемии.
«Ведомости» приводят главное из его речи.
О проверках бизнеса
Президент предложил полностью отменить большинство плановых проверок российских компаний. «Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал Путин. Конкретные параметры реформы в ближайшее время должно определить правительство.
О наказаниях за экономические преступления
Путин призвал изменить уголовное законодательство по экономическим преступлениям. «Нужно пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях. Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам», – призвал президент.
О работе бизнеса в России
Путин напомнил бизнесменам, что связывать свое будущее нужно с Россией. «Дома надежнее», – подчеркнул он. Те, кто не услышал этот посыл ранее, потеряли на Западе «сотни миллионов, если не миллиарды долларов», констатировал президент.
О модернизации ЖКХ
Президент предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Путин предложил синхронизировать ее с другими программами по развитию инфраструктуры, а также с реформой капитального ремонта жилого фонда.
«Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей», – сказал Путин. По его словам, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн руб.
О льготной ипотеке
Ставку по основной программе ипотеки с господдержкой нужно снизить с 9 до 7%, сказал президент. «После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке – теперь до 7%», – заявил Путин.
Срок действия программы льготной ипотеки остается прежним.
Об инфляции в России
Цель по инфляции не более 4% в России сохраняется. «Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. У нас такая цель остается», — отметил Путин.
О докапитализации ВЭБа
«Для наращивания возможностей "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа выделим 120 млрд руб. из ФНБ. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона руб.», – сказал президент.
О санкциях
Страны Запада полагают, что их доминирование в глобальной политике и экономике вечно, но это не так, заявил Путин. «Они находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда»: считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта», – сказал он.
Поэтому есть желание подавить всех, кто выбивается из общего ряда, а того, кто не согласен, пытаются отменить. «В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запрет на культуру, шедевры искусства – по той лишь причине, что их авторы «неправильного» происхождения», – сказал он. Все это является причинами санкций против России, сказал он.
По словам президента, среди лидеров европейских стран идут неформальные разговоры, что санкции могут быть применены не только против России, но и любого неугодного государства и могут коснуться и самих членов Евросоюза и европейских компаний.
О вине Запада в мировом кризисе
Ухудшение в глобальной экономике – это не результат последних месяцев и не результат спецоперации России на Украине, сказал Путин. По его мнению, в такую ситуацию мир попал из-за «многолетней безответственной макроэкономической политики стран так называемой "большой семерки", включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».
В итоге Запад «запустил печатный станок», чтобы покрывать бюджетные дефициты, сказал Путин. Он сказал, что слышал западное выражение «путинская инфляция», назвав это глупостью, поскольку нынешний кризис – «это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии».
Спецоперация в Донбассе же позволяет Западу «свалить собственные просчеты на других», сказал он.
«В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – заявил Путин, тем более что валютные резервы могут быть «украдены, если США что-то не понравится в политике тех или иных государств».
Об экспорте зерна
Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна также значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, сказал Путин. «Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн т, – заявил он. – В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока».
Путин также заявил, что Россия готова способствовать вывозу зерна с Украины.
О новом миропорядке
По мнению Путина, США «объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными». Хотя за последние десятилетия в мире появились новые мощные центры влияния.
Сейчас экономика, рынки и принципы глобальной экономической системы оказались под ударом, говорит президент. После пандемии торговые производственные, логистические связи проходят через новые испытания, а ключевые для бизнеса понятия, вроде деловой репутации, неприкосновенности собственности и доверия к мировым валютам, оказались подорваны западными странами.
Президент подчеркнул, что закончилась эпоха однополярного мира. «Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава с ограниченным кругом приближенных или, как еще говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений – когда это становится необходимо – трактуются исключительно в интересах этой державы», – сказал он, называя такой мир «неустойчивым».
О спецоперации России на Украине
Президент вновь сказал, что решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным: «Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность».
Также он снова подчеркнул, что все задачи специальной военной операции по защите Донбасса будут выполнены. «Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и без опасности развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет свое будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации», – заявил он.
Об ударах по «центрам принятия решений»
Путин не стал прямо отвечать на вопрос модератора, главреда RT Маргариты Симоньян, об интенсивности военной спецоперации в Донбассе или, как сказал президент, «о красных линиях, при переходе которых начнутся удары по центрам принятия решений».
Он отметил, что эта сфера останется на «военно-политическом руководстве страны»: «Те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны сами для себя сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя эту черту».