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Политика / Экономика

Путин на ПМЭФе: что президент сказал о поддержке бизнеса и спецоперации

Анонсированы новые меры поддержки экономики России
Елена Мухаметшина Екатерина Гробман Любовь Романова
Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Российский президент Владимир Путин выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с предложениями по поддержке бизнеса и экономики, которые столкнулись со сложностями из-за санкций и борьбы с последствиями пандемии.

«Ведомости» приводят главное из его речи.

О проверках бизнеса

Президент предложил полностью отменить большинство плановых проверок российских компаний. «Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед — на постоянной основе отказаться от проведения проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал Путин. Конкретные параметры реформы в ближайшее время должно определить правительство.

О наказаниях за экономические преступления

Путин призвал изменить уголовное законодательство по экономическим преступлениям. «Нужно пересмотреть составы крупного и особо крупного размеров ущерба при экономических преступлениях. Пересмотреть порог привлечения к уголовной ответственности по таможенным и другим платежам», – призвал президент.

О работе бизнеса в России

Путин напомнил бизнесменам, что связывать свое будущее нужно с Россией. «Дома надежнее», – подчеркнул он. Те, кто не услышал этот посыл ранее, потеряли на Западе «сотни миллионов, если не миллиарды долларов», констатировал президент.

О модернизации ЖКХ 

Президент предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Путин предложил синхронизировать ее с другими программами по развитию инфраструктуры, а также с реформой капитального ремонта жилого фонда. 

«Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей», – сказал Путин. По его словам, жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн руб.

О льготной ипотеке 

Ставку по основной программе ипотеки с господдержкой нужно снизить с 9 до 7%, сказал президент. «После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке – теперь до 7%», – заявил Путин.

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Сейчас она составляет 9%

Срок действия программы льготной ипотеки остается прежним.

Об инфляции в России

Цель по инфляции не более 4% в России сохраняется. «Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени для граждан и бизнеса, достижение в средней и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в 4%. У нас такая цель остается», — отметил Путин. 

О докапитализации ВЭБа

Путин анонсировал выделение 120 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для «Фабрики проектного финансирования» госкорпорации ВЭБ.РФ. «Ведомости» в мае писали о подготовке этого решения.

«Для наращивания возможностей "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа выделим 120 млрд руб. из ФНБ. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объеме порядка полутриллиона руб.», –  сказал президент.

О санкциях

Страны Запада полагают, что их доминирование в глобальной политике и экономике вечно, но это не так, заявил Путин. «Они находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда»: считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта», – сказал он. 

Поэтому есть желание подавить всех, кто выбивается из общего ряда, а того, кто не согласен, пытаются отменить. «В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запрет на культуру, шедевры искусства – по той лишь причине, что их авторы «неправильного» происхождения», – сказал он. Все это является причинами санкций против России, сказал он.

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Обращение президента было посвящено экономической ситуации в России и мире

По словам президента, среди лидеров европейских стран идут неформальные разговоры, что санкции могут быть применены не только против России, но и любого неугодного государства и могут коснуться и самих членов Евросоюза и европейских компаний.  

О вине Запада в мировом кризисе

Ухудшение в глобальной экономике – это не результат последних месяцев и не результат спецоперации России на Украине, сказал Путин. По его мнению, в такую ситуацию мир попал из-за «многолетней безответственной макроэкономической политики стран так называемой "большой семерки", включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».

В итоге Запад «запустил печатный станок», чтобы покрывать бюджетные дефициты, сказал Путин. Он сказал, что слышал западное выражение «путинская инфляция», назвав это глупостью, поскольку нынешний кризис – «это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии».

Спецоперация в Донбассе же позволяет Западу «свалить собственные просчеты на других», сказал он.

«В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», – заявил Путин, тем более что валютные резервы могут быть «украдены, если США что-то не понравится в политике тех или иных государств».

Об экспорте зерна 

Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна также значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений, сказал Путин. «Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 млн т, – заявил он. – В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии, где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока».

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Путин также заявил, что Россия готова способствовать вывозу зерна с Украины. 

О новом миропорядке

По мнению Путина, США «объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными». Хотя за последние десятилетия в мире появились новые мощные центры влияния.

Сейчас экономика, рынки и принципы глобальной экономической системы оказались под ударом, говорит президент. После пандемии торговые производственные, логистические связи проходят через новые испытания, а ключевые для бизнеса понятия, вроде деловой репутации, неприкосновенности собственности и доверия к мировым валютам, оказались подорваны западными странами.

Президент подчеркнул, что закончилась эпоха однополярного мира. «Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная, держава с ограниченным кругом приближенных или, как еще говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений – когда это становится необходимо – трактуются исключительно в интересах этой державы», – сказал он, называя такой мир «неустойчивым».

О спецоперации России на Украине

Президент вновь сказал, что решение России о проведении специальной военной операции на Украине было вынужденным: «Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность». 

Также он снова подчеркнул, что все задачи специальной военной операции по защите Донбасса будут выполнены. «Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и без опасности развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет свое будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации», – заявил он.

Об ударах по «центрам принятия решений»

Путин не стал прямо отвечать на вопрос модератора, главреда RT Маргариты Симоньян, об интенсивности военной спецоперации в Донбассе или, как сказал президент, «о красных линиях, при переходе которых начнутся удары по центрам принятия решений».

Он отметил, что эта сфера останется на «военно-политическом руководстве страны»: «Те люди, которые заслуживают соответствующих действий такого уровня с нашей стороны, должны сами для себя сделать вывод, с чем они могут столкнуться, переходя эту черту».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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