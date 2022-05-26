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В правительстве предложили выделить ВЭБу 120 млрд рублей из ФНБ

Средства разместят на субординированных депозитах сроком на 20 лет
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, следует из обновленного перечня мер по поддержке экономики в условиях санкций. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Ресурсы планируется использовать в рамках «Фабрики проектного финансирования», уточняется в плане. Для этого необходимо упростить процедуру выделения средств из ФНБ, говорится в документе.

Минфин и Минэк действительно прорабатывают возможность выделения 120 млрд руб. из ФНБ на 20 лет для фондирования ВЭБа, подтвердил источник, близкий к правительству. Деньги могут быть использованы для финансирования крупных инвестпроектов «Фабрики», добавил он. По его словам, сейчас реализуется 17 проектов в сфере транспорта, промышленности и добычи общей стоимостью 1,2 трлн руб.

Согласно обновленным в прошлом году правилам стоимость проекта должна быть не менее 3 млрд руб., доля собственных средств заемщика – не менее 10%, срок окупаемости – 30 лет. Предоставление субординированного депозита, по сути, будет являться увеличением капитала для ВЭБа, так как этот инструмент позволяет откладывать срок возврата «до бесконечности», пояснил «Ведомостям» источник, близкий к госкорпорации. По его словам, капитал может понадобиться для проектного финансирования и выдачи поручительств банкам и системообразующим предприятиям. В марте 2022 г. правительство запустило программу выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям из ряда отраслей, пострадавших из-за санкций. ВЭБ предоставляет по ним гарантию – ее планировалось распространить на кредитование всех производственных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных