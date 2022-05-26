В правительстве предложили выделить ВЭБу 120 млрд рублей из ФНБ

Согласно обновленным в прошлом году правилам стоимость проекта должна быть не менее 3 млрд руб., доля собственных средств заемщика – не менее 10%, срок окупаемости – 30 лет. Предоставление субординированного депозита, по сути, будет являться увеличением капитала для ВЭБа, так как этот инструмент позволяет откладывать срок возврата «до бесконечности», пояснил «Ведомостям» источник, близкий к госкорпорации. По его словам, капитал может понадобиться для проектного финансирования и выдачи поручительств банкам и системообразующим предприятиям. В марте 2022 г. правительство запустило программу выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям из ряда отраслей, пострадавших из-за санкций. ВЭБ предоставляет по ним гарантию – ее планировалось распространить на кредитование всех производственных организаций.