В правительстве предложили выделить ВЭБу 120 млрд рублей из ФНБ

В правительстве предложили выделить ВЭБу 120 млрд рублей из ФНБСредства разместят на субординированных депозитах сроком на 20 лет
Правительство предложило разместить 120 млрд руб. из фонда национального благосостояния (ФНБ) на субординированных депозитах в ВЭБ.РФ, следует из обновленного перечня мер по поддержке экономики в условиях санкций. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Ресурсы планируется использовать в рамках «Фабрики проектного финансирования», уточняется в плане. Для этого необходимо упростить процедуру выделения средств из ФНБ, говорится в документе.
Минфин и Минэк действительно прорабатывают возможность выделения 120 млрд руб. из ФНБ на 20 лет для фондирования ВЭБа, подтвердил источник, близкий к правительству. Деньги могут быть использованы для финансирования крупных инвестпроектов «Фабрики», добавил он. По его словам, сейчас реализуется 17 проектов в сфере транспорта, промышленности и добычи общей стоимостью 1,2 трлн руб.
Согласно обновленным в прошлом году правилам стоимость проекта должна быть не менее 3 млрд руб., доля собственных средств заемщика – не менее 10%, срок окупаемости – 30 лет. Предоставление субординированного депозита, по сути, будет являться увеличением капитала для ВЭБа, так как этот инструмент позволяет откладывать срок возврата «до бесконечности», пояснил «Ведомостям» источник, близкий к госкорпорации. По его словам, капитал может понадобиться для проектного финансирования и выдачи поручительств банкам и системообразующим предприятиям. В марте 2022 г. правительство запустило программу выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям из ряда отраслей, пострадавших из-за санкций. ВЭБ предоставляет по ним гарантию – ее планировалось распространить на кредитование всех производственных организаций.