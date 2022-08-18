Wildberries начала процедуру регистрации бренда «Ягодки»

Русскоязычное название появилось на главной странице сайта маркетплейса 15 августа как часть маркетинговой акции «Черная пятница», спустя время сайт переименовали обратно. Ранее в пресс-службе сервиса не исключили возможность полностью сменить название на русскоязычное «Ягодки» в будущем. «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции «Черная пятница» – распродажи с большими скидками, которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — было сказано в сообщении.