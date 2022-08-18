Wildberries начала процедуру регистрации бренда «Ягодки»
Российский онлайн-ритейлер Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на компанию.
Русскоязычное название появилось на главной странице сайта маркетплейса 15 августа как часть маркетинговой акции «Черная пятница», спустя время сайт переименовали обратно. Ранее в пресс-службе сервиса не исключили возможность полностью сменить название на русскоязычное «Ягодки» в будущем. «Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции «Черная пятница» – распродажи с большими скидками, которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — было сказано в сообщении.
Кроме того, отвечая на замечание вице-премьера Дениса Мантурова о засилье иностранных наименований в ритейле и промышленности, основатель сервиса Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о возможности ребрендинга названия на русском языке.
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