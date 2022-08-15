В Wildberries не исключили смену названия на «Ягодки» в будущем

Сегодня название сайта маркетплейса было изменено на русскоязычное «Ягодки», но ссылка, ведущая на главную страницу, осталась без изменений. В начале июня на форуме «Российская неделя ритейла» основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, отвечая на замечание вице-премьера Дениса Мантурова о засильи иностранных наименований в ритейле и промышленности, не исключила, что компания подумает о возможности смены названия.