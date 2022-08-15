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В Wildberries не исключили смену названия на «Ягодки» в будущем

Ведомости

Маркетплейс Wildberries не исключил возможность смены названия на «Ягодки» в будущем, рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании. 

«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем возможную смену названия. «Ягодки» – это часть маркетинговой акции «Черная пятница» – распродажи с большими скидками, которая сейчас проходит у нас. В стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт», — сказано в сообщении.

Сегодня название сайта маркетплейса было изменено на русскоязычное «Ягодки», но ссылка, ведущая на главную страницу, осталась без изменений. В начале июня на форуме «Российская неделя ритейла» основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, отвечая на замечание вице-премьера Дениса Мантурова о засильи иностранных наименований в ритейле и промышленности, не исключила, что компания подумает о возможности смены названия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных