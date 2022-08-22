Цена на газ в Европе превысила $3000 за тысячу куб. м
Биржевые цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу куб. м впервые с начала марта, прибавив сегодня 15,7%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайшего, сентябрьского, фьючерса на газ составила 283 евро за МВт\ч, или $3030,9 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Рекорд был установлен на бирже ICE 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала специальной военной операции на территории Украины.
На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что приостановит работу последней турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Прокачка газа будет восстановлена через три дня 2 сентября, если технические неисправности не будут обнаружены.
В конце июля экспорт газа по «Северному потоку» уже был сокращен с проектных 150,6 млн куб. м в сутки уже до 33 млн куб. м из-за проблем с возвращением в Россию турбины после проведенного на заводе Siemens в Канаде ремонта.
В настоящее время турбина находится на территории ФРГ, куда была доставлена по соглашению между Берлином и Оттавой. «Газпром» не готов забирать турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
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