Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал иск к «Росатому» на 2 млрд евро
Финская компания Fennovoima, разорвавшая со структурой «Росатома» RAOS Project в мае контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. Об этом заявил исполнительный директор Fennovoima Йоахим Шпехт, передают «РИА Новости».
«В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее 2 млрд евро», – сказал он.
Отмечается, что в сумму входят, в том числе, возвращение авансового платежа в размере 800 млн евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро. В Fennovoima также ожидают, что «Росатом» подаст встречный иск на аналогичную сумму.
В конце мая финская компания Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1». До этого, в начале мая, Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине.
«Росатом» тогда заявил об «искреннем разочаровании» решением финской стороны, обратив внимание на то, что руководство Fennovoima сделало этот шаг «без детального обсуждения на уровне акционеров проекта». 34% проекта владеет компания, которая на 100% принадлежит «Росатому», говорилось в сообщении.
В июне глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкомпания постарается вернуть себе средства после расторжения контракта.
«Конструкция [отказа] абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», – сказал он тогда в интервью РБК. Шанс вернуть средства по итогам судебного процесса Лихачев оценил как большой, так как у «Росатома» «большой опыт» подобной работы.
Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.
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