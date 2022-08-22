Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал иск к «Росатому» на 2 млрд евро

В конце мая финская компания Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1». До этого, в начале мая, Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине.