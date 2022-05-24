Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС в Финляндии
Финская компания Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1», говорится в сообщении компании.
«Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство "Ханхикиви-1". Теперь основное внимание уделяется сохранению территории Пюхяйоки», — подчеркнули в компании.
2 мая Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине.
В сообщении также говорится, что работа по контракту на поставки завершена и Fennovoima сосредоточена на обслуживании площадки в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Контрактные работы с другими поставщиками компании продолжатся в течение следующих нескольких недель.
«Росатом» в свою очередь заявил об «искреннем разочаровании» решением менеджмента Fennovoima о расторжении EPC-контракта с RAOS Project. Госкорпорация обратила внимание, что руководство Fennovoima сделало этот шаг «без детального обсуждения на уровне акционеров проекта». 34% проекта владеет компания, которая на 100% принадлежит «Росатому», говорилось в сообщении.
Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.