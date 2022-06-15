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Бизнес

«Росатом» пообещал «выставить счет» за отказ Финляндии от российского проекта АЭС

Ведомости

Российская сторона постарается вернуть средства после расторжения контракта «Росатома» с финской Fennovoima на строительство АЭС «Ханхикиви». Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью телеканалу РБК заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

«Конструкция [отказа] абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал Лихачев. Поэтому «Росатом» «выставит счет» на все деньги, которые были затрачены в Финляндии, и пройдет весь путь юридического разбирательства.

Лихачев оценил шанс вернуть средства по итогам судебного процесса как большой, так как у «Росатома» «большой опыт» подобной работы.

В конце мая финская компания Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1». До этого, в начале мая, Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине.

Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.

Ранее по теме: Финляндия не будет строить АЭС с «Росатомом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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