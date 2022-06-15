«Росатом» пообещал «выставить счет» за отказ Финляндии от российского проекта АЭС
«Конструкция [отказа] абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», — сказал Лихачев. Поэтому «Росатом» «выставит счет» на все деньги, которые были затрачены в Финляндии, и пройдет весь путь юридического разбирательства.
Лихачев оценил шанс вернуть средства по итогам судебного процесса как большой, так как у «Росатома» «большой опыт» подобной работы.
В конце мая финская компания Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1». До этого, в начале мая, Fennovoima объявила о расторжении контракта с входящей в госкорпорацию «Росатом» финской компанией RAOS Project по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Fennovoima заявила, что в последние годы работы затягивались, а ситуацию усугубили боевые действия на Украине.
Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию — в 2029 г.