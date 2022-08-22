В «Росатоме» заявили о подаче исков к Fennovoima на $3 млрд
«Росатом» подал шесть исковых заявлений к Fennovoima на общую сумму в $3 млрд, сообщил «Ведомостям» представитель российской госкорпорации.
Он подчеркнул, что информация, содержащаяся в интервью исполнительного директора Fennovoima Иоакима Шпехта газете Helsingin Sanomat, о том, что «Росатом» «еще не начал официальный процесс» юридического разбирательства, «не соответствуют действительности». «Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию», — добавил он.
Ранее во вторник Шпехт сообщил о том, что финская компания Fennovoima, разорвавшая со структурой «Росатома» RAOS Project в мае контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. Из них 800 млн евро составляет авансовый платеж и 200 млн евро — платежи по процентам.
Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию произойдет в 2029 г.
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