В «Росатоме» заявили о подаче исков к Fennovoima на $3 млрд

Ранее во вторник Шпехт сообщил о том, что финская компания Fennovoima, разорвавшая со структурой «Росатома» RAOS Project в мае контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. Из них 800 млн евро составляет авансовый платеж и 200 млн евро — платежи по процентам.