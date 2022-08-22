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В «Росатоме» заявили о подаче исков к Fennovoima на $3 млрд

Ведомости

«Росатом» подал шесть исковых заявлений к Fennovoima на общую сумму в $3 млрд, сообщил «Ведомостям» представитель российской госкорпорации.

Он подчеркнул, что информация, содержащаяся в интервью исполнительного директора Fennovoima Иоакима Шпехта газете Helsingin Sanomat, о том, что «Росатом» «еще не начал официальный процесс» юридического разбирательства, «не соответствуют действительности». «Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию», — добавил он.

Ранее во вторник Шпехт сообщил о том, что финская компания Fennovoima, разорвавшая со структурой «Росатома» RAOS Project в мае контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1», подала к госкорпорации иск на общую сумму около 2 млрд евро. Из них 800 млн евро составляет авансовый платеж и 200 млн евро — платежи по процентам.

Одноблочную АЭС «Ханхикиви-1» с реактором ВВЭР-1200 российского дизайна поколения 3+ мощностью 1200 МВт планировалось построить на восточном берегу Ботнического залива на участке в муниципалитете Пюхяйоки. Стоимость проекта с участием «Росатома» оценивалась в 7-7,5 млрд евро. Ожидалось, что строительство начнется в 2023 г., а ввод станции в эксплуатацию произойдет в 2029 г.

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Ранее по теме: Заказчик строительства АЭС в Финляндии подал иск к «Росатому» на 2 млрд евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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