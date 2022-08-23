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«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и начнет развивать ya.ru

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«Яндекс» продает свои новостные агрегаторы «Дзен» и «Новости» компании VK, после чего сделает ya.ru своей основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и прочие сервисы компании, в том числе в личный кабинет пользователя Яндекс ID, сообщает пресс-служба «Яндекса».

Ya.ru станет «основной точкой входа» в «Поиск». Кроме того, компания также планирует разработать новое приложение для Android «Яндекс с Алисой».

В обмен на «Дзен» и «Новости» VK передаст «Яндексу» сервис доставки Delivery Club, который компания консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» – совместного предприятия VK и «Сбера».

VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках приобретения платформ «Дзен» и «Новости»

После закрытия сервисы будут доступны на портале dzen.ru, на котором также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Кроме того, «Дзен» сохранит действующие сейчас инструменты монетизации контента.

«В результате интеграции с VK для авторов "Дзена" откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», – отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных