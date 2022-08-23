«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и начнет развивать ya.ru
Ya.ru станет «основной точкой входа» в «Поиск». Кроме того, компания также планирует разработать новое приложение для Android «Яндекс с Алисой».
В обмен на «Дзен» и «Новости» VK передаст «Яндексу» сервис доставки Delivery Club, который компания консолидирует в ходе реструктуризации «О2О Холдинг» – совместного предприятия VK и «Сбера».
После закрытия сервисы будут доступны на портале dzen.ru, на котором также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Кроме того, «Дзен» сохранит действующие сейчас инструменты монетизации контента.
«В результате интеграции с VK для авторов "Дзена" откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», – отметил генеральный директор VK Владимир Кириенко.
Новостной агрегатор «Яндекс.Новости» появился в 2000 г. По данным компании, ежедневно его посещают свыше 10 млн пользователей. «Дзен» запустили через семь лет. Он представляет собой ленту персональных рекомендаций, а также является платформой для размещения публикаций, поиска аудитории и заработка на рекламе. В 2021 г. «Дзен» посещало в среднем 22,3 млн пользователей ежедневно.
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