VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках приобретения платформ «Дзен» и «Новости»
VK объявила о том, что приобретает 100% акций службы доставки Delivery Club и выходит из состава совместного предприятия со «Сбером» – «О2О Холдинг», сказано в сообщении компании.
«VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников "О2О Холдинг"», – говорится в пресс-релизе. Уточняется, что сделку планируют закрыть до конца этого года – после того, как будут получены необходимые одобрения регуляторов. В компании заверили, что после закрытия сделки VK и «Сбер» останутся стратегическими партнерами.
После этого холдинг VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в рамках сделки по покупке сервисов «Дзен» и «Новости». Это сегодня подтвердили и в пресс-службе «Яндекса», там отметили, что обязывающие соглашения были подписаны вчера, 22 августа. «После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района – и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», – сказано в сообщении.
Совместное предприятие Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group) просуществовало около трех лет: о его создании компании объявили в июле 2019 г. В предприятие тогда вошли доли в Delivery Club, агрегаторе такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive и другие активы двух сторон. В марте этого года «Ситимобил» объявил о прекращении работы, а уже в мае его активы продали владельцу сервиса такси «Таксовичкоф». Помимо этого, в состав предприятия также входит сервис по экспресс-доставке еды «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв», они, предположительно, достанутся «Сберу» по итогам закрытия сделки.
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