VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках приобретения платформ «Дзен» и «Новости»

После этого холдинг VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в рамках сделки по покупке сервисов «Дзен» и «Новости». Это сегодня подтвердили и в пресс-службе «Яндекса», там отметили, что обязывающие соглашения были подписаны вчера, 22 августа. «После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района – и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», – сказано в сообщении.