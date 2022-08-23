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VK передаст Delivery Club «Яндексу» в рамках приобретения платформ «Дзен» и «Новости»

Ведомости

VK объявила о том, что приобретает 100% акций службы доставки Delivery Club и выходит из состава совместного предприятия со «Сбером» – «О2О Холдинг», сказано в сообщении компании.

«VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников "О2О Холдинг"», – говорится в пресс-релизе. Уточняется, что сделку планируют закрыть до конца этого года – после того, как будут получены необходимые одобрения регуляторов. В компании заверили, что после закрытия сделки VK и «Сбер» останутся стратегическими партнерами.

После этого холдинг VK передаст «Яндексу» сервис Delivery Club в рамках сделки по покупке сервисов «Дзен» и «Новости». Это сегодня подтвердили и в пресс-службе «Яндекса», там отметили, что обязывающие соглашения были подписаны вчера, 22 августа. «После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс Еда" перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района – и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится», – сказано в сообщении.

После продажи медийных активов «Яндекс» новой главной страницей станет ya.ru – именно через нее можно будет зайти в «Яндекс.Почту», воспользоваться поиском и другими сервисами компании.

Совместное предприятие Сбербанка и VK (ранее Mail.ru Group) просуществовало около трех лет: о его создании компании объявили в июле 2019 г. В предприятие тогда вошли доли в Delivery Club, агрегаторе такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive и другие активы двух сторон. В марте этого года «Ситимобил» объявил о прекращении работы, а уже в мае его активы продали владельцу сервиса такси «Таксовичкоф». Помимо этого, в состав предприятия также входит сервис по экспресс-доставке еды «Самокат» и каршеринг «Ситидрайв», они, предположительно, достанутся «Сберу» по итогам закрытия сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных