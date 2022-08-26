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H&M внес предоплату за аренду торговых площадей в Москве почти на год вперед

Ведомости

Ритейлер одежды H&M, объявивший об уходе с российского рынка, оплатил на девять месяцев вперед аренду за свой флагманский магазин в Москве. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на fashion-рынке.

Речь идет о торговой площади в галерее «Актер» на Тверской улице. По данным одного из источников, сумма аренды составила не менее 150 млн руб. 

Другой собеседник утверждает, что компания также выплатила все штрафы и пени за неведение коммерческой деятельности и несвоевременное открытие магазина в московском торговом центре «Колумбус». Уточняется, что сумма претензий могла составить 250 млн руб. 

Источник говорит, что H&M пошел на это, чтобы иметь возможность возобновить работу магазина в ТЦ. В компании от комментариев отказались. Галерея «Актер» и ТЦ «Колумбус» на вопросы газеты также не ответили.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько допустила, что компания надеется найти покупателя на российскую часть бизнеса или ждет, когда появится схема, позволяющая остаться в стране, как это сделал польский LPP.

В конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Данную информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.

H&M приостановил работу в России после начала спецоперации России на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. Также появилась информация, что ритейл в начале августа откроет свои магазины, чтобы распродать оставшуюся одежду.

2 августа магазины компании начали свою работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили, что в настоящее время открылись 118 из примерно 120 магазинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных