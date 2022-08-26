РБК: «Уралсиб» заинтересовался покупкой розничных кредитов Ситибанка
Кредитным портфелем российского подразделения американской финансовой глобальной корпорации Citigroup, Ситибанка, заинтересовался банк «Уралсиб», об этом сообщил РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке. Уточняется, что «Уралсиб» рассматривает покупку только розничного кредитного портфеля, а не всего банка, подчеркнул один из них.
Представитель Ситибанка отказался от комментариев, в Citigroup и «Уралсибе» не ответили оперативно изданию.
«Розничные клиенты Ситибанка предположительно более состоятельные, чем средний клиент «Уралсиба», поэтому за счет сделки покупатель мог бы рассчитывать на увеличение числа affluent-клиентов. Другое дело, что клиенты все-таки сами будут решать, оставаться им в банке или нет», – сообщила изданию независимый эксперт Ольга Ульянова. Она также отметила, что банку «есть что предложить и бывшим клиентам Ситибанка», поскольку «Уралсиб» не находится под санкциями западных стран и сохраняет возможность осуществлять валютные переводы за рубеж и иные операции с валютой.
Накануне, 25 августа, Citigroup объявила о намерении полностью прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа также не исключила продажу кредитных портфелей. Процесс сворачивания бизнеса начнется в III квартале этого года. Он затронет около 2300 сотрудников из 15 отделений, в том числе филиалы компаний, а также такие розничные услуги, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц. Процесс пройдет в соответствии с требованиями регуляторов и обязательствами перед клиентами, партнерами и сотрудниками.
Еще в апреле 2021 г. Citigroup сообщала о планах свернуть розничный бизнес в России и еще в 13 странах. Тогда розницей Ситибанка также заинтересовались Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ, но сделка так и не состоялась. После начала специальной военной операции на территории Украины Citigroup, как и многие иностранные банки, сообщила о вероятном уходе из России и закрытии не только розничного направления, но и бизнеса департамента коммерческого банка. Помимо этого в компании сообщили о сокращении операций и присутствия в России, в том числе было остановлено привлечение новых клиентов. В начале июля газета Financial Times писала, что группа ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия».
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