РБК: «Уралсиб» заинтересовался покупкой розничных кредитов Ситибанка

Еще в апреле 2021 г. Citigroup сообщала о планах свернуть розничный бизнес в России и еще в 13 странах. Тогда розницей Ситибанка также заинтересовались Альфа-банк, «Тинькофф», ВТБ, но сделка так и не состоялась. После начала специальной военной операции на территории Украины Citigroup, как и многие иностранные банки, сообщила о вероятном уходе из России и закрытии не только розничного направления, но и бизнеса департамента коммерческого банка. Помимо этого в компании сообщили о сокращении операций и присутствия в России, в том числе было остановлено привлечение новых клиентов. В начале июля газета Financial Times писала, что группа ведет переговоры о продаже части своего бизнеса в России с несколькими российскими компаниями, в том числе с Экспобанком и страховой компанией «Ресо-гарантия».