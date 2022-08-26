TotalEnergies договорилась о продаже «Новатэку» 49% в «Тернефтегазе»

После начала СВО на Украине ряд зарубежных нефтегазовых компаний стали объявлять о выходе из российских активов. В частности, американская ExxonMobil объявила о намерении выйти из проекта «Сахалин – 1», британско-нидерландская Shell – из проекта «Сахалин – 2». Ранее о выходе из российских проектов сообщала британская BP. Компания заявляла о планах продать свою долю в «Роснефти» (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров компании.