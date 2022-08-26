TotalEnergies договорилась о продаже «Новатэку» 49% в «Тернефтегазе»
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies договорилась с «Новатэком» о продаже своей 49%-ной доли в «Тернефтегазе», сообщается на сайте компании.
Французская компания согласилась продать свою долю 18 июля, а запрос о разрешении сделки был направлен российским властям 8 августа.
«25 августа российские власти дали свое согласие на ожидаемую продажу. В результате 26 августа TotalEnergies и "Новатэк" подписали окончательный договор купли-продажи 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе», – говорится в сообщении.
Сделка, как ожидается, будет закрыта в сентябре, по ее итогам «Новатэк» консолидирует 100% «Тернефтегаза».
6 июля французская TotalEnergies сообщила о передаче своих 20% в СРП-проекте «Зарубежнефти», продажа была завершена 3 августа.
После начала СВО на Украине ряд зарубежных нефтегазовых компаний стали объявлять о выходе из российских активов. В частности, американская ExxonMobil объявила о намерении выйти из проекта «Сахалин – 1», британско-нидерландская Shell – из проекта «Сахалин – 2». Ранее о выходе из российских проектов сообщала британская BP. Компания заявляла о планах продать свою долю в «Роснефти» (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров компании.
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