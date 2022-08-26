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TotalEnergies договорилась о продаже «Новатэку» 49% в «Тернефтегазе»

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Французская нефтегазовая компания TotalEnergies договорилась с «Новатэком» о продаже своей 49%-ной доли в «Тернефтегазе», сообщается на сайте компании.

Французская компания согласилась продать свою долю 18 июля, а запрос о разрешении сделки был направлен российским властям 8 августа.

«25 августа российские власти дали свое согласие на ожидаемую продажу. В результате 26 августа TotalEnergies и "Новатэк" подписали окончательный договор купли-продажи 49% доли TotalEnergies в Тернефтегазе», – говорится в сообщении.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в сентябре, по ее итогам «Новатэк» консолидирует 100% «Тернефтегаза».

6 июля французская TotalEnergies сообщила о передаче своих 20% в СРП-проекте «Зарубежнефти», продажа была завершена 3 августа.

После начала СВО на Украине ряд зарубежных нефтегазовых компаний стали объявлять о выходе из российских активов. В частности, американская ExxonMobil объявила о намерении выйти из проекта «Сахалин – 1», британско-нидерландская Shell – из проекта «Сахалин – 2». Ранее о выходе из российских проектов сообщала британская BP. Компания заявляла о планах продать свою долю в «Роснефти» (19,75%) и вывести двух своих представителей из совета директоров компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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