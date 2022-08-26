Объем продаж крупнейших маркетплейсов превысил 500 млрд рублей во II квартале

Аналитики компании опросили почти 5000 продавцов крупнейших площадок и выяснили, что среди них большинство — дистрибуторы брендов (40-50%), а выше всего доля прямых продаж у брендов на Wildberries (порядка 15%). Маркетплейсы по-прежнему оцениваются продавцами как очень эффективный канал с большим приростом — 64% продавцов сообщили о росте объёма своих продаж на маркетплейсах за минувший год (по сравнению с 46%, сообщивших о росте оборота собственных интернет-магазинов).