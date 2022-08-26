Объем продаж крупнейших маркетплейсов превысил 500 млрд рублей во II квартале
Во II квартале 2022 г. объем продаж пятерки крупнейших универсальных маркетплейсов превысил 400 млн заказов (+80% год к году) и 500 млрд руб. (+73%), подсчитали аналитики Data Insight. Пятерка маркетплейсов (Wildberries, Ozon, AliExpress Россия, «Сбермегамаркет» и «Яндекс.Маркет») обеспечила 4/5 годового прироста рынка по количеству заказов и 4/7 прироста по объему продаж в рублях.
Доля пятерки маркетплейсов в общем объеме российского рынка электронной торговли во II квартале 2022 г. составила 69% по количеству заказов и 44% в денежном выражении. Это соответственно на 6 и 7 процентных пунктов выше, чем год назад, говорится в исследовании Data Insight.
Аналитики компании опросили почти 5000 продавцов крупнейших площадок и выяснили, что среди них большинство — дистрибуторы брендов (40-50%), а выше всего доля прямых продаж у брендов на Wildberries (порядка 15%). Маркетплейсы по-прежнему оцениваются продавцами как очень эффективный канал с большим приростом — 64% продавцов сообщили о росте объёма своих продаж на маркетплейсах за минувший год (по сравнению с 46%, сообщивших о росте оборота собственных интернет-магазинов).
Также опрошенные аналитиками селлеры планируют в течение ближайшего года расширять ассортимент в своих товарных категориях (74%), выходить на новые для себя маркетплейсы (51%) и начинать продажи в других товарных категориях (50%).