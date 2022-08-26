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Объем продаж крупнейших маркетплейсов превысил 500 млрд рублей во II квартале

Ведомости

Во II квартале 2022 г. объем продаж пятерки крупнейших универсальных маркетплейсов превысил 400 млн заказов (+80% год к году) и 500 млрд руб. (+73%), подсчитали аналитики Data Insight. Пятерка маркетплейсов (Wildberries, Ozon, AliExpress Россия, «Сбермегамаркет» и «Яндекс.Маркет») обеспечила 4/5 годового прироста рынка по количеству заказов и 4/7 прироста по объему продаж в рублях.

Доля пятерки маркетплейсов в общем объеме российского рынка электронной торговли во II квартале 2022 г. составила 69% по количеству заказов и 44% в денежном выражении. Это соответственно на 6 и 7 процентных пунктов выше, чем год назад, говорится в исследовании Data Insight.

Аналитики компании опросили почти 5000 продавцов крупнейших площадок и выяснили, что среди них большинство — дистрибуторы брендов (40-50%), а выше всего доля прямых продаж у брендов на Wildberries (порядка 15%). Маркетплейсы по-прежнему оцениваются продавцами как очень эффективный канал с большим приростом — 64% продавцов сообщили о росте объёма своих продаж на маркетплейсах за минувший год (по сравнению с 46%, сообщивших о росте оборота собственных интернет-магазинов).

Также опрошенные аналитиками селлеры планируют в течение ближайшего года расширять ассортимент в своих товарных категориях (74%), выходить на новые для себя маркетплейсы (51%) и начинать продажи в других товарных категориях (50%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных