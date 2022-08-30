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Нидерланды за шесть месяцев увеличили импорт российского СПГ на 35%

Ведомости

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды в первом полугодии 2022 г. вырос на 57%, следует из отчета нидерландского Центрального статистического бюро. Основные поставки совершались из США и России.

Поставки СПГ из России выросли за отчетный период на 35% в годовом выражении. При этом поставки из США выросли почти в два раза — с 2,1 млрд куб. м в 2021 г. до 4,1 млрд куб. м в 2022 г. В результате доля американского СПГ выросла примерно до 50% от общего объема поставляемого в страну СПГ.

Потребление же природного газа в Нидерландах снизилось на 25%. Страна импортировала всего на 3% больше природного газа в первом полугодии 2022 г., однако экспорт уменьшился на 20%. Добыча газа в Нидерландах снизилась за шесть месяцев на 18%.

17 июля первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия сохраняет текущие планы по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. до 120–140 млн т в год. В случае успешной реализации, по словам Сорокина, Россия к 2030 г. может занять 15–20% мирового рынка СПГ, который к этому времени составит около 700 млн т. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных