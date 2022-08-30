Нидерланды за шесть месяцев увеличили импорт российского СПГ на 35%

Поставки СПГ из России выросли за отчетный период на 35% в годовом выражении. При этом поставки из США выросли почти в два раза — с 2,1 млрд куб. м в 2021 г. до 4,1 млрд куб. м в 2022 г. В результате доля американского СПГ выросла примерно до 50% от общего объема поставляемого в страну СПГ.