Нидерланды за шесть месяцев увеличили импорт российского СПГ на 35%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерланды в первом полугодии 2022 г. вырос на 57%, следует из отчета нидерландского Центрального статистического бюро. Основные поставки совершались из США и России.
Поставки СПГ из России выросли за отчетный период на 35% в годовом выражении. При этом поставки из США выросли почти в два раза — с 2,1 млрд куб. м в 2021 г. до 4,1 млрд куб. м в 2022 г. В результате доля американского СПГ выросла примерно до 50% от общего объема поставляемого в страну СПГ.
Потребление же природного газа в Нидерландах снизилось на 25%. Страна импортировала всего на 3% больше природного газа в первом полугодии 2022 г., однако экспорт уменьшился на 20%. Добыча газа в Нидерландах снизилась за шесть месяцев на 18%.
17 июля первый замминистра энергетики Павел Сорокин заявил, что Россия сохраняет текущие планы по увеличению производства сжиженного природного газа (СПГ) к 2035 г. до 120–140 млн т в год. В случае успешной реализации, по словам Сорокина, Россия к 2030 г. может занять 15–20% мирового рынка СПГ, который к этому времени составит около 700 млн т.
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