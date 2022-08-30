Завод Nokian Tyres в Ленинградской области может уйти в простой из-за нехватки сырья

С января по июнь 73% всего производства шин Nokian для легковых автомобилей были выпущены в России, а в 2021 г. на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Потери активов из-за санкций во II квартале компания оценила примерно в 300 млн евро. Сейчас производитель шин наращивает выпуск на площадках в Финляндии и в США.