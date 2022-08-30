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Бизнес

Завод Nokian Tyres в Ленинградской области может уйти в простой из-за нехватки сырья

Ведомости

Завод финского производителя шин Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области может уйти в простой из-за нехватки сырья, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«В настоящее время завод Nokian Tyres во Всеволожске работает и будет продолжать работать. Но в связи с нехваткой сырья возможны вынужденные простои предприятия», – сообщили в пресс-службе.

Что касается ухода Nokian Tyres с российского рынка, в компании рассказали, что рассматриваются разные варианты, в том числе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и локализуются все процессы предприятия.

29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Nokian Tyres выставила на продажу свой завод во Всеволожске – до начала сентября компания собирает обязывающие предложения от потенциальных покупателей. По данным издания, их несколько, включая нефтяные компании и профильных игроков.

На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».

С января по июнь 73% всего производства шин Nokian для легковых автомобилей были выпущены в России, а в 2021 г. на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Потери активов из-за санкций во II квартале компания оценила примерно в 300 млн евро. Сейчас производитель шин наращивает выпуск на площадках в Финляндии и в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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