Завод Nokian Tyres в Ленинградской области может уйти в простой из-за нехватки сырья
Завод финского производителя шин Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области может уйти в простой из-за нехватки сырья, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«В настоящее время завод Nokian Tyres во Всеволожске работает и будет продолжать работать. Но в связи с нехваткой сырья возможны вынужденные простои предприятия», – сообщили в пресс-службе.
Что касается ухода Nokian Tyres с российского рынка, в компании рассказали, что рассматриваются разные варианты, в том числе ведутся переговоры с потенциальными инвесторами и локализуются все процессы предприятия.
29 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Nokian Tyres выставила на продажу свой завод во Всеволожске – до начала сентября компания собирает обязывающие предложения от потенциальных покупателей. По данным издания, их несколько, включая нефтяные компании и профильных игроков.
На фоне спецоперации на Украине в апреле Евросоюз принял пятый пакет санкций против России, который в том числе включает запрет на импорт шин в ЕС. Глава концерна Nokian в РФ Андрей Пантюхов заявил, что ограничительные меры сделали «невозможной дальнейшую работу в составе концерна».
С января по июнь 73% всего производства шин Nokian для легковых автомобилей были выпущены в России, а в 2021 г. на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Потери активов из-за санкций во II квартале компания оценила примерно в 300 млн евро. Сейчас производитель шин наращивает выпуск на площадках в Финляндии и в США.