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Погиб глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов

Ведомости

Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб, выпав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. О смерти топ-менеджера также со ссылкой на источники сообщили РБК и написали Telegram-каналы Mash и 112.

«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал источник «Интерфакса». Позже в ЦКБ РБК подтвердили информацию о смерти. «Факт смерти подтверждаем. На месте работают правоохранительные органы», — сообщили изданию в пресс-службе ЦКБ управделами президента. По информации РБК, Маганов выпал из окна шестого этажа около 7:30 утра.

Маганов окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В начале карьеры работал главным инженером ПО «Лангепаснефтегаз». Позднее дошел до поста генерального директора компании. Пришел в «Лукойл» в 1993 г. на должность вице-президента по нефтедобыче. Спустя год его назначили первым вице-президентом по разведке и добыче. В июне 2020 г. он возглавил совет директоров компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных