Погиб глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов
«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал источник «Интерфакса». Позже в ЦКБ РБК подтвердили информацию о смерти. «Факт смерти подтверждаем. На месте работают правоохранительные органы», — сообщили изданию в пресс-службе ЦКБ управделами президента. По информации РБК, Маганов выпал из окна шестого этажа около 7:30 утра.
Маганов окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В начале карьеры работал главным инженером ПО «Лангепаснефтегаз». Позднее дошел до поста генерального директора компании. Пришел в «Лукойл» в 1993 г. на должность вице-президента по нефтедобыче. Спустя год его назначили первым вице-президентом по разведке и добыче. В июне 2020 г. он возглавил совет директоров компании.
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