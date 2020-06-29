Равиль Маганов возглавил совет директоров «Лукойла»

Маганов закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В начале карьеры работал главным инженером ПО «Лангепаснефтегаз». Позднее дошел до поста генерального директора компании. Пришел в «Лукойл» в 1993 г. на должность вице-президента по нефтедобыче. Спустя год его назначили первым вице-президентом по разведке и добыче.