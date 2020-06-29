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Равиль Маганов возглавил совет директоров «Лукойла»

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Руководство «Лукойла» назначило первого вице-президента Равиля Маганова, курирующего блок разведки и добычи, председателем совета директоров. Об этом сообщила пресс-служба компании. Его заместителем избран Виктор Блажеев.

Маганов закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. В начале карьеры работал главным инженером  ПО «Лангепаснефтегаз». Позднее дошел до поста генерального директора компании. Пришел в «Лукойл» в 1993 г. на должность вице-президента по нефтедобыче. Спустя год его назначили первым вице-президентом по разведке и добыче.

Виктор Блажеев закончил вечерний факультет Всесоюзного юридического заочного института и аспирантуру ВЮЗИ-МЮИ по кафедре гражданского процесса. Ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина с 2007 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных