Reuters узнал о планах Говора купить российский бизнес Huhtamaki
Предприниматель Александр Говор собирается купить российский бизнес финского производителя упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Сумма сделки составит 151 млн евро, отметили в агентстве.
Говор планирует вложить в сделку средства, полученные в качестве кредита от Сбербанка, а также использовать зарегистрированную на Кипре компанию Espentina Limited, сообщил собеседник агентства.
В агентстве отметили, что Espentina оплатит стоимость финской компании со своего счета. Говор и Huhtamaki от комментариев отказались.
14 апреля Huhtamaki приняла решение прекратить все операции в России.
Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе работал в России. У Huhtamaki около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., также она имеет заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане. На Россию приходилось 3% от общего объема чистых продаж компании.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.