Reuters узнал о планах Говора купить российский бизнес Huhtamaki

Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе работал в России. У Huhtamaki около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., также она имеет заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане. На Россию приходилось 3% от общего объема чистых продаж компании.