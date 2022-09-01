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Reuters узнал о планах Говора купить российский бизнес Huhtamaki

Ведомости

Предприниматель Александр Говор собирается купить российский бизнес финского производителя упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Сумма сделки составит 151 млн евро, отметили в агентстве.

Говор планирует вложить в сделку средства, полученные в качестве кредита от Сбербанка, а также использовать зарегистрированную на Кипре компанию Espentina Limited, сообщил собеседник агентства.

В агентстве отметили, что Espentina оплатит стоимость финской компании со своего счета. Говор и Huhtamaki от комментариев отказались.

14 апреля Huhtamaki приняла решение прекратить все операции в России.

Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе работал в России. У Huhtamaki около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., также она имеет заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане. На Россию приходилось 3% от общего объема чистых продаж компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных