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Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki уйдет с российского рынка

Ведомости

Финская компания Huhtamaki, специализирующаяся на производстве одноразовой посуды, приняла решение прекратить все операции в России, сообщает пресс-служба производителя. 

«Huhtamaki считает, что нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации ее стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране», — говорится в сообщении. В компании отметили, что изучат рынок в поисках потенциальных покупателей и продолжат свою работу в переходный период при наличии цепочки поставок. 

Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе в России. У Huhtamaki числится около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., у нее есть заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане. 

Ранее ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa объявил о решении уйти с российского рынка. В пресс-службе отметили, что продажи компании в России составляют менее 1% от общего объема продаж.

Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.

Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.

Ранее по теме: Производитель упаковки Smurfit Kappa покинет российский рынок

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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