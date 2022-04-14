Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki уйдет с российского рынка
Финская компания Huhtamaki, специализирующаяся на производстве одноразовой посуды, приняла решение прекратить все операции в России, сообщает пресс-служба производителя.
«Huhtamaki считает, что нынешнее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации ее стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране», — говорится в сообщении. В компании отметили, что изучат рынок в поисках потенциальных покупателей и продолжат свою работу в переходный период при наличии цепочки поставок.
Компания Huhtamaki считается ведущим производителем одноразовой посуды и упаковки для общепита в мире. Производитель работает в 38 странах, в том числе в России. У Huhtamaki числится около 700 работников в России. Свой бизнес в стране она развивала с 1993 г., у нее есть заводы в подмосковной Ивантеевке и в Татарстане.
Ранее ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa объявил о решении уйти с российского рынка. В пресс-службе отметили, что продажи компании в России составляют менее 1% от общего объема продаж.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.