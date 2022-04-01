Производитель упаковки Smurfit Kappa покинет российский рынок
Ирландский производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa принял решение уйти с российского рынка, сообщает пресс-служба компании.
«Smurfit Kappa объявляет о решении покинуть российский рынок. Мы уже приостановили поддержку своей деятельности в России, включая любой импорт и экспорт, а также прекратили краткосрочное или долгосрочное финансирование», — подчеркнуто в сообщении. В пресс-службе отметили, что продажи компании на российском рынке составляют менее 1% от общего объема продаж.
Smurfit Kappa пообещала платить сотрудникам зарплаты и выполнять все юридические обязательства. «Компания оказывает существенную гуманитарную поддержку украинскому народу. Мы также помогаем семьям наших сотрудников и подрядчиков из Украины, предоставляем продукты питания и услуги для поддержки усилий по оказанию чрезвычайной помощи», — добавили в компании.
Smurfit Kappa имеет четыре завода в России — три в Ленинградской области и один в Москве, на них работают около 800 человек, сообщается на сайте компании. Она специализируется на производстве бумажной упаковки, картона и вторичной переработке. Производитель является одним из мировых лидеров по производству упаковки на бумажной основе, оперирующим в 23 странах Европы, 13 странах Северной, Центральной и Южной Америки.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов и напитков сообщил, что шведская компания Tetra Pak уведомила российских клиентов о временном сокращении ассортимента пищевой упаковки из-за дефицита нескольких комплектующих: компания приостановит производство и продажу упаковок для вина и прохладительных напитков, за исключением соков. По их словам, производство упаковки для социально значимых продуктов, например молока, увеличится.
США, Евросоюз, Великобритания и некоторые другие государства за последний месяц ввели в отношении России масштабные экономические санкции, которые коснулись в том числе запрета на экспорт ряда товаров. На этом фоне уже более 500 иностранных компаний, по данным Йельского университета, объявили о полной или временной остановке работы на российском рынке. Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал основной причиной приостановки деятельности иностранных компаний проблемы с логистикой. Он также сказал, что в министерстве понимают предприятия, заморозившие свои инвестиции в Россию на фоне давления.