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Новак обсудил с директором Mitsui проект «Сахалин-2»

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак обсудил с исполнительным директором японской  финансово-промышленной группы Mitsui Мотоясу Нодзаки вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере энергетики. Среди поднятых тем, в частности, числился вопрос развития совместных нефтегазовых проектов, в том числе «Сахалин-2», «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ», сообщила пресс-служба правительства России.

«Сахалин-2» является одним из крупнейших проектов компании, в 1986 г. «Мицуи» присоединилась к его разработке, став единственной компанией, развивающей проект с самого его начала. Работа в проекте «Сахалин-2» и других совместных проектах является обоюдно выгодной для наших стран», — отметил Новак. Он также выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах. Кроме того, Новак передал Нодзаки приглашение для участия в международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2022», который состоится 12–14 октября в Москве.

Накануне пресс-служба Mitsui сообщила, что получила одобрение от правительства России на участие в проекте «Сахалин-2». Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин разрешил передать Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2». 

СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений. 

В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром». 

Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. Однако сегодня стало известно об отказе Shell от участия в новом операторе. 

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Ранее по теме: Shell уведомила российское правительство о выходе из проекта «Сахалин-2»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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