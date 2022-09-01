Новак обсудил с директором Mitsui проект «Сахалин-2»

«Сахалин-2» является одним из крупнейших проектов компании, в 1986 г. «Мицуи» присоединилась к его разработке, став единственной компанией, развивающей проект с самого его начала. Работа в проекте «Сахалин-2» и других совместных проектах является обоюдно выгодной для наших стран», — отметил Новак. Он также выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах. Кроме того, Новак передал Нодзаки приглашение для участия в международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2022», который состоится 12–14 октября в Москве.