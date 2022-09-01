Новак обсудил с директором Mitsui проект «Сахалин-2»
Вице-премьер Александр Новак обсудил с исполнительным директором японской финансово-промышленной группы Mitsui Мотоясу Нодзаки вопросы двухстороннего сотрудничества в сфере энергетики. Среди поднятых тем, в частности, числился вопрос развития совместных нефтегазовых проектов, в том числе «Сахалин-2», «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ», сообщила пресс-служба правительства России.
«Сахалин-2» является одним из крупнейших проектов компании, в 1986 г. «Мицуи» присоединилась к его разработке, став единственной компанией, развивающей проект с самого его начала. Работа в проекте «Сахалин-2» и других совместных проектах является обоюдно выгодной для наших стран», — отметил Новак. Он также выразил надежду на комплексную интенсификацию сотрудничества с Mitsui в энергосекторе, прежде всего в инвестиционной и технологической сферах. Кроме того, Новак передал Нодзаки приглашение для участия в международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2022», который состоится 12–14 октября в Москве.
Накануне пресс-служба Mitsui сообщила, что получила одобрение от правительства России на участие в проекте «Сахалин-2». Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин разрешил передать Mitsui долю в 12,5% в новом операторе проекта «Сахалин-2».
СПГ-проект «Сахалин-2» реализуется на шельфе полуострова Сахалин в рамках соглашения о разделе продукции (СРП). Он предусматривает разработку преимущественно нефтяного Пильтун-Астохского и преимущественного газового Лунского месторождений.
В конце июня 2022 г. президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в ТЭКе в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». В соответствии с ним все права и обязанности прежнего оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy Investment Company Ltd. перешли специально созданному ООО «Сахалинская энергия». Новый оператор сообщил о начале работы 19 августа. Владельцем контрольного пакета российской компании стал «Газпром».
Ранее в СРП-проекте «Газпрому» принадлежало 50% плюс 1 акция, Shell — 27,5% минус 1 акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5 и 10% соответственно. Однако сегодня стало известно об отказе Shell от участия в новом операторе.
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