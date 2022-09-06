В Минэнерго заявили об остановке добычи на «Сахалине-1» под надуманным предлогом

В марте оператор ExxonMobil объявил о выходе из «Сахалина-1». Компания также отозвала своих сотрудников, которые работали в нефтегазовых проектах в России. Позже в «Роснефти» заявили, что оператор без согласования с другими сторонами начал постепенное сокращение добычи с 26 апреля. С 15 мая деятельность предприятия была практически полностью прекращена. В июле полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что из-за введенных ограничений добыча сократилась в 22 раза — до 10 000 барр./сутки.