В Минэнерго заявили об остановке добычи на «Сахалине-1» под надуманным предлогом
Добыча на «Сахалине-1» остановлена под надуманным предлогом, в Минэнерго России надеются на скорейшее разрешение ситуации. Такое заявление сделал глава министерства Николай Шульгинов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума 2022.
«По "Сахалину-1" история уже сложнее, так как добыча остановлена, с нашей точки зрения, под надуманным предлогом. Сейчас мы ожидаем решения», — сказал Шульгинов.
Он добавил, что в настоящее время идет оператор и участники проекта прикладывают усилия, чтобы в короткие сроки восстановить добычу. «Я думаю, в ближайшее время все должно проясниться», — подытожил министр, говоря о судьбе проекта.
При этом Шульгинов не ожидает возникновения проблем с «Сахалином-2». По его словам, «приняты все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения его работы». В частности, создан оператор «Сахалинская энергия».
В марте оператор ExxonMobil объявил о выходе из «Сахалина-1». Компания также отозвала своих сотрудников, которые работали в нефтегазовых проектах в России. Позже в «Роснефти» заявили, что оператор без согласования с другими сторонами начал постепенное сокращение добычи с 26 апреля. С 15 мая деятельность предприятия была практически полностью прекращена. В июле полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что из-за введенных ограничений добыча сократилась в 22 раза — до 10 000 барр./сутки.
«Сахалин-1» — это один из крупнейших российских шельфовых добычных проектов, который разрабатывается на условиях соглашений о разделе продукции. «Роснефти» принадлежит 20% в проекте, ExxonMobil — 30%, японской Sodeco — 30%, а индийской ONGC Videsh — 20%. Оператор проекта — «Эксон нефтегаз лимитед». На «Сахалине-1» в год добывается более 11 млн т нефти.
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