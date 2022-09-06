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Минэнерго: «Северный поток» заработает после ремонта турбины

Ведомости

Работа «Северного потока» возобновится после того, как будут выполнены контрактные работы по ремонту турбины. Об этом министр энергетики РФ Николай Шульгинов рассказал журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. 

«[Прокачка возобновится,] как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины», — заявил глава Минэнерго (цитата по ТАСС). 

2 сентября «Газпром» полностью приостановил перекачку газа на газопроводе «Северный поток» из-за неисправности турбины, которую выявили в ходе проведения регламентных работ. При их совместной с представителями Siemens инспекции на агрегате нашли утечка масла на клеммах, кабельных соединениях и в других местах. 

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Как сообщили в Siemens, устранение утечек возможно только в условиях ремонтного предприятия, а ремонтировать турбины негде в связи с санкциями. В «Газпроме» отметили, что эксплуатация неисправного газоперекачивающего агрегата противоречит нормам российского законодательства, поэтому компания вынуждена приостановить его работу. 

31 августа «Газпром» остановил единственный газоперекачивающий агрегат, который работает на «Портовой», из-за планового ремонта. В случае отсутствия технических неисправностей прокачку планировалось возобновить 3 сентября. 

Проблемы с турбинами возникли из-за введенных западными странами санкций против России. Из-за ограничений ранее Канада не смогла вернуть оборудование после ремонта в Россию. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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