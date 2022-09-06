Минэнерго: «Северный поток» заработает после ремонта турбины

Проблемы с турбинами возникли из-за введенных западными странами санкций против России. Из-за ограничений ранее Канада не смогла вернуть оборудование после ремонта в Россию. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ. Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности.