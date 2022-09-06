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ГТЛК хочет сдавать в лизинг грузовые дроны

Ведомости

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) прорабатывает вопрос создания программы льготного лизинга беспилотных авиационных систем (БАС), сообщил журналистам на Восточном экономическом форуме гендиректор компании Евгений Дитрих.

По его оценке, учитывая отсутствие серийного производства в России грузовых дронов, их стоимость может превышать 100 млн руб. «При наращивании отечественного серийного производства на базе российских комплектующих их цена может снизиться в три-пять раз», — отметил Дитрих.

Топ-менеджер рассчитывает, что через два-три года беспилотная доставка станет одним из полноценных логистических инструментов, а сами дроны будут широко применяться в сельском и лесном хозяйстве. Создание рынка, по его мнению, также приведет к увеличению спроса на авионику, средства наземного обеспечения, специализированных программных продуктов, тренажеров для пилотов и т.п.

Про прогнозу ГТЛК, к 2025 г. будет сформирована нормативная и техническая база для оказания массовых услуг в этой сфере, к 2027 г. – реализованы механизмы поддержки бизнеса, к 2030 г. – «достигнута фаза устойчивого роста» российского рынка БАС.

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Для достижения этих показателей, по мнению Дитриха, необходимо ускорить импортозамещение беспилотной авиатехники.

В июне прошлого года предельная сумма финансирования инициативы по развитию беспилотной аэродоставки грузов в России в 2021–2024 гг. оценивалась в 3,4 млрд руб. из Фонда национального благосостояния и 300 млн руб. дополнительных ассигнований из федерального бюджета («Ведомости» писали об этом 21 октября 2021 г.).

Как писали РБК в середине июля со ссылкой на представителя ГТЛК, к 2027 г. компания хочет приобрести 400 беспилотников за 5,5 млрд руб., чтобы поставить их новой авиакомпании «Беспилотные авиационные системы» в 2022–2027 гг. В 2022 г. ГТЛК планирует получить первые шесть беспилотников, в 2023 г их число увеличится до 20 шт., а в 2024 г. – до 50 шт.

Опытные полеты дронов «Беспилотных авиационных систем» планируется начать в текущем году, а коммерческие (с массой до 30 кг) – со второй половины 2023 г., сообщал 23 августа представитель ГТЛК. В качестве тестовой зоны рассматриваются «труднодоступные регионы севера и востока России, Арктическая зона, где не развита инфраструктура».

Объем инвестиций, необходимый для создания полноценного производства беспилотников в России, руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин оценил в 12-16 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных