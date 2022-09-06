ГТЛК хочет сдавать в лизинг грузовые дроны

Как писали РБК в середине июля со ссылкой на представителя ГТЛК, к 2027 г. компания хочет приобрести 400 беспилотников за 5,5 млрд руб., чтобы поставить их новой авиакомпании «Беспилотные авиационные системы» в 2022–2027 гг. В 2022 г. ГТЛК планирует получить первые шесть беспилотников, в 2023 г их число увеличится до 20 шт., а в 2024 г. – до 50 шт.