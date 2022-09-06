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В H&M прокомментировали информацию о закрытии магазинов 30 ноября

Ведомости

Магазины H&M в России продолжат работу до тех пор, пока большая часть вещей не будет распродана, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Официальной даты закрытия пока нет. 

Ранее в сети появились сообщения о том, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. В сообщении, которое получили сотрудники от руководства компании, сказано, что в течение двух недель из арендованных помещений будут вывозить остатки продукции и оборудование. В середине декабря рабочие должны получить компенсацию.

В конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Эту информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.

H&M приостановила работу в России после начала специальной военной операции на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. 2 августа магазины компании возобновили работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили об открытии 118 из 120 магазинов. Несмотря на сообщения о распродаже, стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Покупателям стали доступны весенняя и летняя коллекции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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