В H&M прокомментировали информацию о закрытии магазинов 30 ноября
Магазины H&M в России продолжат работу до тех пор, пока большая часть вещей не будет распродана, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера. Официальной даты закрытия пока нет.
Ранее в сети появились сообщения о том, что магазины H&M закроются в России 30 ноября. В сообщении, которое получили сотрудники от руководства компании, сказано, что в течение двух недель из арендованных помещений будут вывозить остатки продукции и оборудование. В середине декабря рабочие должны получить компенсацию.
В конце июля «Коммерсантъ» узнал, что H&M ищет покупателей для своего бизнеса в России. Эту информацию также подтвердили в Минпромторге. По данным газеты, в выставленные на продажу активы входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57 700 кв. м и запасы товаров на 30 недель, стоимость которых оценивается в $210 млн.
H&M приостановила работу в России после начала специальной военной операции на Украине. 18 июля компания объявила об окончательном уходе из страны. 2 августа магазины компании возобновили работу в торговых центрах «Авиапарк» и «Метрополис». 18 августа в пресс-службе H&M сообщили об открытии 118 из 120 магазинов. Несмотря на сообщения о распродаже, стоимость одежды осталась в пределах прежних цен. Покупателям стали доступны весенняя и летняя коллекции.
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