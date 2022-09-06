Решетников спрогнозировал возврат экономики к росту в конце 2022 – начале 2023 года

«Экономика устойчиво выходит на рост в 2023-2024 гг. и после 2026 г. уже на плюс-минус 3%-ную траекторию», заявил Решетников. В итоге в базовом сценарии в 2030 г. закладывается рост 17% к 2017 году. Более того, это именно базовый сценарий. Он основан на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются.