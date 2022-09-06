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Экономика

Решетников спрогнозировал возврат экономики к росту в конце 2022 – начале 2023 года

Ведомости

Базовый сценарий прогноза социально-экономического развития предполагает возврат экономики к росту уже в конце 2022 – начале 2023 г., заявил министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума. Причем в квартальном выражении, уточнил он.

Учитывая высокую базу начала этого года, по итогам следующего статистически может быть зафиксирован небольшой спад – примерно на 0,9% к 2022-му.

«Экономика устойчиво выходит на рост в 2023-2024 гг. и после 2026 г. уже на плюс-минус 3%-ную траекторию», заявил Решетников. В итоге в базовом сценарии в 2030 г. закладывается рост 17% к 2017 году. Более того, это именно базовый сценарий. Он основан на реализации тех программ, решения по которым сейчас уже приняты или принимаются.

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Что касается других вариантов прогноза, в частности инерционного и стрессового, то Минэк традиционно просчитывает разные сценарии: «есть сценарий «все страхи мира», заявил Решетников.

«Но надо понимать, что мы используем эти сценарии, в том числе, чтобы сравнивать, что будет, если мы реализуем или не реализуем те или иные программы. К ним надо относиться как к «страшилкам» рабочим, что-ли», – уточнил министр.

Базовый сценарий декомпозирован по всем отраслям, продолжил он. «Мы четко понимаем, какой рост получим в туризме, добывающей, обрабатывающей промышленности, какая часть роста пойдет за счет экспорта, какая – за счет инвестиций, какая – за счет реальных доходов населения», перечислил Решетников. Объем инвестиций, по его словам, должен в 2030 г. вырасти на 30% к 2021 г., реальные денежные доходы – на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных