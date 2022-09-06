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Выпуск стальных труб в России резко вырос за счет нефтегазового сектора

Но из-за профицита на рынке трубники могут ухудшить финпоказатели к концу года
Николай Николаев Василий Милькин
Аналитики связывают увеличение производства труб с реализацией крупных нефтегазовых проектов и программы газификации, а также с планами по модернизации ЖКХ / Максим Стулов / Ведомости

Несмотря на санкции и сложную ситуацию в черной металлургии, производство стальных труб в России в январе – июле 2022 г. выросло к аналогичному периоду 2021 г. на 16,3% до 7,3 млн т. Это следует из расширенных данных официальной статистики Росстата, с которой ознакомились «Ведомости».

Основной рост с начала года, по данным Росстата, пришелся на трубы сварные круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм (выпуск увеличился на 56% до 2,4 млн т), трубы для нефте- и газопроводов сварные диаметром более 406,4 мм (+55% до 1,4 млн т), обсадные и насосно-компрессорные трубы для бурения нефтяных или газовых скважин диаметром более 406,4 мм (+110% до 525 025 т) и такие же трубы диаметром до 406,4 мм (+54% до 392 229 т).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных