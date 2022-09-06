Выпуск стальных труб в России резко вырос за счет нефтегазового сектора

Выпуск стальных труб в России резко вырос за счет нефтегазового сектораНо из-за профицита на рынке трубники могут ухудшить финпоказатели к концу года
Несмотря на санкции и сложную ситуацию в черной металлургии, производство стальных труб в России в январе – июле 2022 г. выросло к аналогичному периоду 2021 г. на 16,3% до 7,3 млн т. Это следует из расширенных данных официальной статистики Росстата, с которой ознакомились «Ведомости».
Основной рост с начала года, по данным Росстата, пришелся на трубы сварные круглого сечения наружным диаметром более 406,4 мм (выпуск увеличился на 56% до 2,4 млн т), трубы для нефте- и газопроводов сварные диаметром более 406,4 мм (+55% до 1,4 млн т), обсадные и насосно-компрессорные трубы для бурения нефтяных или газовых скважин диаметром более 406,4 мм (+110% до 525 025 т) и такие же трубы диаметром до 406,4 мм (+54% до 392 229 т).
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