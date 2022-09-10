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Полина Юмашева купила московскую сеть клиник «Чайка»

Ведомости

Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева приобрела московскую сеть клиник «Чайка», выкупив 86,37% в материнской структуре медицинской компании — ООО «Группа Чайка». Ранее этот пакет принадлежал инвестору Александру Винокурову, сообщает «Интерфакс».

Сумма сделки не раскрывается. Миноритарный пакет «Группы Чайка» в размере 9,6% принадлежит бывшему коллеге Винокурова по «КИТ Финансу» Максиму Цыганову.

В начале года Юмашева продала Винокурову компанию «Креатив медиа», управляющую несколькими онлайн-СМИ.

Клиники «Чайка» — это сеть поликлиник, где оказывается полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей, включая лабораторную и функциональную диагностику, УЗИ, рентген, стоматологию и прочее медицинские услуги. Первая клиника сети открылась в «Москва-Сити» в 2013 году.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных