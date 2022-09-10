Полина Юмашева купила московскую сеть клиник «Чайка»

Клиники «Чайка» — это сеть поликлиник, где оказывается полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей, включая лабораторную и функциональную диагностику, УЗИ, рентген, стоматологию и прочее медицинские услуги. Первая клиника сети открылась в «Москва-Сити» в 2013 году.