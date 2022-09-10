Полина Юмашева купила московскую сеть клиник «Чайка»
Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева приобрела московскую сеть клиник «Чайка», выкупив 86,37% в материнской структуре медицинской компании — ООО «Группа Чайка». Ранее этот пакет принадлежал инвестору Александру Винокурову, сообщает «Интерфакс».
Сумма сделки не раскрывается. Миноритарный пакет «Группы Чайка» в размере 9,6% принадлежит бывшему коллеге Винокурова по «КИТ Финансу» Максиму Цыганову.
В начале года Юмашева продала Винокурову компанию «Креатив медиа», управляющую несколькими онлайн-СМИ.
Клиники «Чайка» — это сеть поликлиник, где оказывается полный спектр медицинских услуг для взрослых и детей, включая лабораторную и функциональную диагностику, УЗИ, рентген, стоматологию и прочее медицинские услуги. Первая клиника сети открылась в «Москва-Сити» в 2013 году.