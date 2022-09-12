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«Яндекс» и VK закрыли сделку по продаже «Дзена» и «Новостей»

Ведомости

«Яндекс» закрыл сделку по продаже рекомендательной платформы «Дзен» и агрегатора «Новости» и покупке сервиса доставки еды Delivery Club, об этом сообщили в пресс-службе компании. Новым владельцем медийных активов стал VK. Сумма сделки не уточняется.

«Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой», — сказано в сообщении.

Сделка по приобретению «Яндексом» сервиса Delivery Club была завершена на прошлой неделе — 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.

Детали обмена активов между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявил, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% в сервисе Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен VK получит медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru.

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Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

У «Сбера» останутся остальные активы «О2О холдинга», в том числе каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», а также сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex.

6 сентября VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru, доступную для пользователей. Итоговая версия портала будет представлена после закрытия сделки, сообщали в VK.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных