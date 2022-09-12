«Яндекс» и VK закрыли сделку по продаже «Дзена» и «Новостей»

«Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой», — сказано в сообщении.