«Яндекс» и VK закрыли сделку по продаже «Дзена» и «Новостей»
«Все изменения в сервисах Яндекса, связанные с продажей Дзена и Новостей, будут появляться у пользователей постепенно, начиная с сегодняшнего дня. Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса Яндекса. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать. При этом сервис перейдёт на единую технологическую платформу с Яндекс Едой», — сказано в сообщении.
Сделка по приобретению «Яндексом» сервиса Delivery Club была завершена на прошлой неделе — 9 сентября. Одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на проведение сделки по продаже Delivery Club, «Дзена» и «Новостей» компании «Яндекс» и VK получили в конце августа.
Детали обмена активов между «Сбером», VK и «Яндексом» стали известны 23 августа. VK объявил, что выйдет из совместного предприятия со «Сбером» «О2О холдинг» и получит 100% в сервисе Delivery Club, который впоследствии будет передан «Яндексу». В обмен VK получит медийные активы — агрегатор новостей и «Дзен», а также адрес yandex.ru.
Главная страница «Яндекса» переедет на домен ya.ru, который станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», сообщали «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».
У «Сбера» останутся остальные активы «О2О холдинга», в том числе каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе», а также сервисы для ресторанного бизнеса Foodplex.
6 сентября VK и «Яндекс» запустили бета-версию портала Dzen.ru, доступную для пользователей. Итоговая версия портала будет представлена после закрытия сделки, сообщали в VK.
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