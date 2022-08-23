«Яндекс» обменял медийные активы на доставку еды

«Яндекс» обменял медийные активы на доставку едыЗа Delivery Club VK получит в управление страницу yandex.ru, «Дзен» и «Новости»
«Яндекс» и VK определились со структурой сделки по продаже поискового новостного сервиса и «Дзена». О своих договоренностях компании объявили утром 23 августа. Сложная структура сделки предполагает, что адрес yandex.ru перейдет под управление VK, а главная страница «Яндекса» теперь будет находиться по адресу ya.ru, сообщила пресс-служба «Яндекса».
«После закрытия сделки по продаже медийных активов – «Дзена» и «Новостей» – ya.ru станет основной точкой входа в «Поиск», «Почту» и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя «Яндекс ID», – сообщил представитель компании.
При этом формально домен yandex.ru будет по-прежнему принадлежать «Яндексу», уточнил представитель компании. «Мы остаемся владельцем домена yandex.ru, но при заходе туда на временный переходный период будет перенаправление на портал dzen.ru – им владеет VK», – сообщил «Ведомостям» представитель «Яндекса». Информацию о том, что со страницы yandex.ru будет осуществляться редирект на сайт «Дзена», подтвердил и представитель VK. Как долго продлится временной период и каковы дальнейшие планы на эту страницу, собеседники не уточнили.
О планах по продаже «Дзена» и новостного агрегатора стало известно еще в марте 2022 г. Теперь компании подписали обязывающие документы о сделке, завершение которой планируется до конца года после получения одобрений регуляторов, отмечается в заявлении VK.
«После закрытия сделки VK получит права на технологии и товарные знаки сервисов «Дзен» и «Новости», – сообщил представитель VK. Оба сервиса будут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса», отметил он. При этом «Дзен» сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов, добавил собеседник.
В обмен на медийные сервисы по условиям сделки «Яндекс» получит сервис доставки Delivery Club, который VK консолидирует в рамках «развода» со «Сбером» в ходе реструктуризации СП VK и банка «О2О Холдинг». Таким образом, к концу года и «Сбер», и VK перестанут быть владельцами Delivery Club. ФАС пока что не получала ходатайство о покупке Delivery Club «Яндексом», сообщил представитель службы.
«Стороны могли бы оценить эти активы таким образом: 30 млрд руб. за Delivery Club и 30 млрд руб. совокупно за «Дзен» и «Новости», – считает аналитик «Финама» Леонид Делицын. – Но если бы на активы «Яндекса» был какой-либо другой покупатель помимо VK, то он бы заплатил за них вдвое меньше – из-за отсутствия синергии для их дальнейшего развития». Сделка «Яндекса» и VK создает, по сути, два конгломерата, значительно отрывающихся от всех остальных игроков этого сегмента, дает им возможность сделать эти бизнесы окупаемыми, считает Делицын.
Что станет с «О2О Холдингом» «Сбера» и VK
«Сбер» и VK (тогда Mail.ru Group) договорились о создании совместного предприятия в 2019 г. VK внесла в эту структуру свои цифровые активы — сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил», а «Сбер» — 35%-ную долю в компании Foodplex и средства в размере 38 млрд руб. К концу 2021 г. у холдинга появилось еще три крупных цифровых актива: сначала был куплен сервис каршеринга YouDrive (позже он сменит название на «Ситидрайв»), потом «О2О» приобрел приложение экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат», и напоследок совместное предприятие решило проинвестировать в сервис доставки готовой еды «Кухня на районе».
В марте VK объявила о закрытии «Ситимобила», планировалось, что он будет работать до 15 апреля. За день до закрытия стало известно, что владельцы «Таксовичкоф» ведут переговоры о покупке части активов сервиса. 15 апреля VK и «Сбер» официально подтвердили, что People & People приобретет технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась. 23 августа руководство «Сбера» и VK объявило, что при «разводе» VK получит Delivery Club, а остальные активы «О2О Холдинга» перейдут «Сберу».
Объединив активы «Яндекс.Лавки», «Яндекс.Еды» и Delivery Сlub, «Яндекс» займет, скорее всего, третье место по продажам на российском рынке фудтеха после «Сбера» с принадлежащими ему «Сбермаркетом» и «Самокатом»Ю и «ВкусВилла», утверждает генеральный директор Infoline Иван Федяков. При этом у «Яндекса» сохранятся отличные перспективы дальнейшего динамичного роста, добавляет он.
По оценкам Infoline, по итогам II квартала 2022 г. онлайн-оборот «Сбермаркета» составил 21,2 млрд руб. с НДС и промо, «Самоката» – 14 млрд руб., а находящегося на втором месте «ВкусВилла» – 20,5 млрд руб. В тот же период онлайн-оборот «Лавки» составил 9,4 млрд руб., «Еды» – 3,8 млрд руб., а Delivery Сlub – 7,9 млрд руб., уточняет эксперт. Таким образом, суммарный оборот объединенных сервисов уже во II квартале мог превысить бы 21 млрд руб., что позволило бы компании обогнать «ВкусВилл» по обороту.
Консолидация на рынке e-grocery усиливается, делает вывод Федяков. По его словам, на топ-10 сервисов по доставке продуктов и еды (куда входят также онлайн-сервисы X5 Group, Wildberries, Ozon и «Ленты») уже приходится больше 80% оборота этого сегмента и порог вхождения в состав лидеров для многих теперь будет недостижим.
Перспективы медийных сервисов опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивают осторожно. «Яндекс.Новости» и «Дзен» – достаточно крупные сервисы, но в отрыве от трафика и поиска «Яндекса» их развитие было бы весьма затруднительным.
Страница yandex.ru является едва ли не самой посещаемой в рунете для пользователей ПК, обращает внимание главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Поэтому она и нужна VK – для развития приобретаемых у «Яндекса» медийных активов, считает он. В то же время мобильный трафик, по оценке аналитика, сконцентрирован по большей части как раз на облегченной версии ya.ru и в приложении «Яндекса».
С ним согласен и руководитель Content Review Сергей Половников. «Основная часть поисковых запросов сейчас делается непосредственно из строки браузера, когда поисковик стоит по умолчанию», – добавил он. Эксперт отметил, что, даже если пользователи и набирают вручную страницу «Яндекса», они используют в большей степени укороченную версию ya.ru. После закрытия сделки новый владелец «Дзена» и «Новостей», вполне возможно, интегрирует их в сервисы VK – это и соцсети, и собственный агрегатор новостей, и т. д., полагает Половников.
По итогам 2021 г. у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день, плановая выручка «Дзена» в IV квартале 2021 г. составила 18,9 млрд руб. Во II квартале 2022 г. выручка сегмента «Яндекса» «Поиск и портал» выросла год к году на 31% до 51,2 млрд руб. «Дзен» в отчетности компании за II квартал внесен в раздел «Прочие бизнес-юниты». Отдельно по нему финансовых показателей нет.
«Функционал «Яндекс.Новостей», скорее всего, интегрируют в аналогичный агрегатор новостей, который развивает VK. Держать два агрегатора новостей для интернет-компании смысла нет», – соглашается Карен Казарян. Этот сервис в условиях изменившегося законодательства в части распространения информации о Вооруженных силах начинает нести риски для владельца, напоминает эксперт. Аналогичная история и с «Дзеном», который к тому же «отнимает много сил и денег, при этом перспективы развития внутри компании для него не видят», добавил Казарян.
Блог-платформа «Дзен» хотя и является самостоятельным сервисом, остается контент-сервисом, который так же, как и агрегатор новостей, несет риски для владельца в условиях изменившегося законодательства, соглашается Половников. Эксперт не исключает, что в планы VK входит интегрировать его, как и новости, в свои собственные сервисы или объединить их с уже существующими. В частности, напомнил Половников, у VK есть аналогичный «Дзену» сервис «Пульс», который, правда, во многом уступает сервису «Яндекса» по популярности.
Для «Яндекса» логичная реализация потенциально токсичных активов, резюмирует Казарян. VK же со своей стороны тесно работает с государством, поэтому риски, которые несут новостной агрегатор и блог-платформа для этой компании меньше, добавляет Половников. «В то же время эта сделка логична и для VK, потому что компания разрабатывает сквозную платформу монетизации своих сервисов, которая в перспективе заменит модель монетизации каждого сервиса по отдельности, которая работает у VK сейчас. В этом покупка «Дзена» и «Яндекс.Новостей» может помочь компании», – заключил эксперт.