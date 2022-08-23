«Яндекс» обменял медийные активы на доставку еды

Что станет с «О2О Холдингом» «Сбера» и VK

«Сбер» и VK (тогда Mail.ru Group) договорились о создании совместного предприятия в 2019 г. VK внесла в эту структуру свои цифровые активы — сервис доставки еды Delivery Club и сервис такси «Ситимобил», а «Сбер» — 35%-ную долю в компании Foodplex и средства в размере 38 млрд руб. К концу 2021 г. у холдинга появилось еще три крупных цифровых актива: сначала был куплен сервис каршеринга YouDrive (позже он сменит название на «Ситидрайв»), потом «О2О» приобрел приложение экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат», и напоследок совместное предприятие решило проинвестировать в сервис доставки готовой еды «Кухня на районе».

В марте VK объявила о закрытии «Ситимобила», планировалось, что он будет работать до 15 апреля. За день до закрытия стало известно, что владельцы «Таксовичкоф» ведут переговоры о покупке части активов сервиса. 15 апреля VK и «Сбер» официально подтвердили, что People & People приобретет технологическую платформу сервиса, бренд и каналы привлечения клиентов. Сумма сделки не раскрывалась. 23 августа руководство «Сбера» и VK объявило, что при «разводе» VK получит Delivery Club, а остальные активы «О2О Холдинга» перейдут «Сберу».