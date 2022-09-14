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«Коммерсантъ»: Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты за счет средств ФНБ

Ведомости

Минтранс предложил российским авиакомпаниям выкупить технику иностранных лизингодателей за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

По данным газеты, документ отправили 20 авиаперевозчикам. В нем министерство просит компании оценить, сколько оставшихся самолетов они готовы выкупить. Кроме того, перевозчики должны обосновать рыночную стоимость техники и целесообразность выкупа бортов старше 20 лет.

Предполагается, что авиакомпании смогут получить средства ФНБ по ставке в 1,5% в течение 15 лет. В Минтрансе, группе «Аэрофлот», S7, Utair, «Уральских авиалиниях» и др. авиакомпаниях от комментариев отказались.

Три источника в авиакомпаниях рассказали РБК, что 13 сентября на совещании с замминистра транспорта Игорем Чаликом действительно обсуждалась тема выкупа воздушных судов.

При этом источники «Коммерсанта» в авиаотрасли относятся к инициативе скептически. По их словам, выкупить воздушные судна вряд ли получится, поскольку в пятом пакете санкций ЕС против России европейским компаниям разрешили исполнять только контракты финансового лизинга. В случае с самолетами речь идет об операционном лизинге. По данным источников, в финлизинге у российских авиаперевозчиков находится менее 50 бортов из 739 зарегистрированных на начало марта 2022 г.

Собеседники газеты в авиакомпаниях также сомневаются в возможности сделок. По их словам, большинство самолетов даже неевропейских собственников зарегистрировано в европейских дочерних компаниях. При этом другие страны не хотят нарушать санкции ЕС.

После начала спецоперации на Украине западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, а иностранные лизинговые компании потребовали от авиаперевозчиков из России вернуть арендованные самолеты. Власти западных стран при этом запретили поставлять в Россию детали для техники.

В конце марта в Минтрансе рассказали, что лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $20 млрд. По его словам, правительству придется решить вопрос с их выкупом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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