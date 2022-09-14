«Коммерсантъ»: Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты за счет средств ФНБ

При этом источники «Коммерсанта» в авиаотрасли относятся к инициативе скептически. По их словам, выкупить воздушные судна вряд ли получится, поскольку в пятом пакете санкций ЕС против России европейским компаниям разрешили исполнять только контракты финансового лизинга. В случае с самолетами речь идет об операционном лизинге. По данным источников, в финлизинге у российских авиаперевозчиков находится менее 50 бортов из 739 зарегистрированных на начало марта 2022 г.