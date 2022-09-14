Forbes: сервис кикшеринга Whoosh запланировал IPO до конца 2023 года

Уточняется, что публичным размещением Whoosh занимается Сбербанк, в банке эту информацию не прокомментировали. По информации источника Forbes среди инвестбанкиров, Whoosh таким образом хочет привлечь около 6 млрд руб., а себя оценивает в 24 млрд руб. — это верхняя граница диапазона, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, оценка Whoosh начинается с 16 млрд руб. Верхней границы компания сможет достигнуть при выручке не менее 6 млрд руб. по итогам 2022 г. В прошлом году выручка компании составила 4,1 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2022 г. — 3,2 млрд руб.