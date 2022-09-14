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Forbes: сервис кикшеринга Whoosh запланировал IPO до конца 2023 года

Ведомости

Платформа для аренды электросамокатов Whoosh намерена провести первичное публичное размещение акций на Московской бирже до конца 2022 или 2023 г., об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, в том числе близкий к конкуренту Whoosh.

По информации газеты, кикшеринговый сервис мог выбрать именно IV квартал этого года для выхода на IPO, так как это «лучшее время» с точки зрения сезонности бизнеса. При этом источник в компании, которая инвестирует в сервисы аренды электросамокатов, считает, что публичное размещение акций Whoosh запланировано на конец 2023 г.

В компании не подтвердили, но и не опровергли возможные планы по выходу на IPO. «Как любая успешная компания, Whoosh рассматривает различные стратегические варианты развития, включая возможности на рынках капитала, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что публичным размещением Whoosh занимается Сбербанк, в банке эту информацию не прокомментировали. По информации источника Forbes среди инвестбанкиров, Whoosh таким образом хочет привлечь около 6 млрд руб., а себя оценивает в 24 млрд руб. — это верхняя граница диапазона, считает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. По его мнению, оценка Whoosh начинается с 16 млрд руб. Верхней границы компания сможет достигнуть при выручке не менее 6 млрд руб. по итогам 2022 г. В прошлом году выручка компании составила 4,1 млрд руб., а по итогам первого полугодия 2022 г. — 3,2 млрд руб.

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Решение провести IPO может быть связано с успешным дебютным размещением облигаций на Московской бирже, которое было проведено в июне этого года, считает управляющий партнер фонда LETA Capital Александр Чачава. Тогда Whoosh закрыл книгу заявок на выпуск облигаций на сумму 3,5 млрд руб. — на 500 000 руб. больше запланированного.

В августе Whoosh зарегистрировал АО «Вуш холдинг», чтобы объединить различные юридические структуры компании, в том числе в Казахстане и Белоруссии, в один холдинг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных