Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в ЕвропеПокупателем стал гендиректор эстонского кикшеринга Prime Лаури Труве
Акционеры кикшеринга Whoosh продали европейский актив. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель компании Дмитрий Чуйко, объяснив, что «в существующих реалиях ведение дел в странах ЕС осложнено». Покупателем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime, запущенного в 2020 г., Лаури Труве, уточнил он, отказавшись раскрыть сумму сделки.
«Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 г., и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами. Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус», – сказал Чуйко.