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Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе

Покупателем стал гендиректор эстонского кикшеринга Prime Лаури Труве
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина Денис Ильюшенков
Европейский актив компании можно оценить максимально в 10 млн евро с учетом, что у них есть пользовательская база / Whoosh

Акционеры кикшеринга Whoosh продали европейский актив. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель компании Дмитрий Чуйко, объяснив, что «в существующих реалиях ведение дел в странах ЕС осложнено». Покупателем стал гендиректор эстонского сервиса кикшеринга Prime, запущенного в 2020 г., Лаури Труве, уточнил он, отказавшись раскрыть сумму сделки.

«Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 г., и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами. Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус», – сказал Чуйко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных