Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh продал бизнес в Европе

«Whoosh принял решение сосредоточиться на развитии бизнеса в России, где работает с 2019 г., и в СНГ. Мы видим, что здесь население активно пользуется самокатами и у сервисов кикшеринга есть много возможностей для роста и развития вместе с городами. Самое важное для нас – продолжать формировать культуру вождения среди горожан и способствовать тому, чтобы самокаты как можно скорее получили правовой статус», – сказал Чуйко.