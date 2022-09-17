Потанин предложил увеличить долю принадлежащих физлицам акций «Норникеля»
«Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме. Частично мы будем поддерживать тренд на рынке, чтобы их люди покупали, чтобы они были более доступными», — сказал Потанин.
В идее передачи акций сотрудникам Потанин видит восстановление «некоей исторической справедливости». Он напомнил, что на момент приватизации «Норникеля» порядка 25% акций принадлежали работникам, однако многие люди их продали.
«Мне хотелось бы восстановить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25% акций «Норникеля» опять вернулись к людям, в том числе к работникам», — пояснил бизнесмен.
По его словам, в настоящее время дорабатываются условиями получения акций в рамках корпоративной программы «Цифровой инвестор». Предполагается, что сотрудники «Норникеля» смогут ею воспользоваться с 2023 г. Программа рассчитана на 10 лет.
Ранее «Интеррос» Владимира Потанина начал процесс передачи в эндаумент Благотворительного фонда Потанина до 50% акций Росбанка. Об этом заявил сам бизнесмен в телеграм-канале «Интерроса». Таким образом, по его словам, целевые капиталы фонда достигнут запланированного размера в 100 млрд руб., «что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ».
Сообщалось, что до 10% принадлежащих «Интерросу» акций Росбанка также будет направлено на мотивационную программу для сотрудников Росбанка. Как уточнял бизнесмен, программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат цифровые финансовые активы (ЦФА) на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса. В своем заявлении Потанин назвал это «народным капитализмом»: работники компании превращаются в ее бенефициаров.
18 мая «Интеррос» сообщил о закрытии сделки по покупке доли французской банковской группы Societe Generale в Росбанке и страховом бизнесе. Французская группа решила уйти из России после начала спецоперации на Украине. Правительство Великобритании включило в санкционный список Потанина 29 июня в том числе и из-за покупки Росбанка. По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, передача активов банка благотворительному фонду позволяет одновременно улучшить финансовое положение фонда, защитить активы и в какой-то мере погасить основание наложения санкций.
Потанин занимает вторую строчку в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Forbes с оценкой состояния в $17,3 млрд. Он основал группу «Интеррос» в 1990 г. На сегодняшний момент главными активами группы являются 35,9% акций ПАО ГМК «Норильский никель», Росбанк, горный курорт «Роза Хутор» и разработчик фармацевтических препаратов «НПО Петровакс фарм». 28 апреля 2022 г. группа «Интеррос» приобрела 35% акций головной компании «Тинькофф банка» – TCS Group Holding.