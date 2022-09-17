«Россия» запустит рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду
Авиакомпания «Россия» с 30 октября запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара «Аэродинамика».
В пресс-службе оператора агентству пояснили, что подобные рейсы будут осуществляться из сочинского аэропорта впервые. На курорты Египта ежедневно будут летать российские SuperJet100.
Отмечается, что сейчас из международного аэропорта Сочи доступны рейсы по семи зарубежным направлениям.
Весной египетская авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром и обратно. В начале марта египетский авиаперевозчик отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой полетов. Как тогда поясняли в пресс-службе, полеты были приостановлены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против российской стороны.