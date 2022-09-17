Газета
Бизнес

«Россия» запустит рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Ведомости

Авиакомпания «Россия» с 30 октября запускает прямые рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора аэропортов Сочи, Анапы и Краснодара «Аэродинамика».

В пресс-службе оператора агентству пояснили, что подобные рейсы будут осуществляться из сочинского аэропорта впервые. На курорты Египта ежедневно будут летать российские SuperJet100.

Отмечается, что сейчас из международного аэропорта Сочи доступны рейсы по семи зарубежным направлениям.

Весной египетская авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром и обратно. В начале марта египетский авиаперевозчик отменил все рейсы в Москву из-за проблем со страховкой полетов. Как тогда поясняли в пресс-службе, полеты были приостановлены из-за возникшей необходимости повторного перезаключения страховых контрактов, а также отказа некоторых европейских сторон страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против российской стороны. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных