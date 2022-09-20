Bloomberg: Марк Цукерберг потерял $71 млрд с начала года

Другие проблемы связаны с внедрением Reels в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — ответа на короткометражную видеоплатформу TikTok — несмотря на то, что доходы от рекламы у этой функции ниже. При этом отрасль в целом пострадала от снижения расходов на маркетинг из-за опасений по поводу экономического спада, отмечает агентство.