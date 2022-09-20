Bloomberg: Марк Цукерберг потерял $71 млрд с начала года
Состояние главного исполнительного директора Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в России) Марка Цукерберга сократилось почти в два раза с начала года — на $71 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
«Его состояние на данный момент составляет $55,9 млрд, и он занимает 20-е место среди мировых миллиардеров, что является самым низким показателем с 2014 г., и уступает семейству Уолтонов и двум членам семьи Кох», — пишет агентство.
Еще в 2020 г. состояние CEO Meta составляло $106 млрд, а в сентябре 2021 г. выросло до пикового уровня — $142 млрд. Падение состояния началось в феврале, когда компания не сообщила о росте числа пользователей Facebook в месяц, что привело к историческому падению курса ее акций и сокращению состояния Цукерберга на $31 млрд.
Другие проблемы связаны с внедрением Reels в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) — ответа на короткометражную видеоплатформу TikTok — несмотря на то, что доходы от рекламы у этой функции ниже. При этом отрасль в целом пострадала от снижения расходов на маркетинг из-за опасений по поводу экономического спада, отмечает агентство.
500 богатейших людей мира потеряли за первое полугодие 2022 г. $1,4 трлн, сообщал ранее Bloomberg. В частности, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск потерял $5,4 млрд, состояние главы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернара Арно сократилось на $4,5 млрд, а основатель Amazon Джефф Безос потерял $6,5 млрд.
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