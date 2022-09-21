«Сибур» обсуждает поставки запчастей для оборудования с КНР, Ираном и ОАЭ

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung ранее заявил, что санкции с России могут быть сняты в будущем, однако до этого пока еще «очень далеко». Сейчас же странам Евросоюза нужно иметь крепкие нервы и проявить «железное терпение», поскольку санкции, по его оценке, становятся все более эффективными, добавил он.