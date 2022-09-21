«Сибур» обсуждает поставки запчастей для оборудования с КНР, Ираном и ОАЭ
«Сибур» ведет переговоры с Китаем, Ираном и ОАЭ о поставках комплектующих для остановочного ремонта своего импортного оборудования, сообщил гендиректор компании Михаил Карисалов в ходе Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF).
«Действительно, ориентируясь на лучшие технологии, большая часть нашего оборудования была импортная. Но в настоящий момент [ведем] такое субститирование ремкомплектов, работа с Китаем, Эмиратами, с Ираном, с поставщиками, которые помогают Ирану уже четвертый десяток лет жить в санкциях», – приводит его слова ТАСС.
Карисалов добавил, что «Сибур» стремится перенять опыт этих стран. При этом ранее в компании, отмечает агентство, сообщали, что накопленных запасов комплектующих для проведения плановых ремонтов хватит на ближайшие 1,5 лет.
Всего, по данным главы компании, более 700 европейских компаний отказались от работы с «Сибуром» из-за «самосанкций», однако на данный момент компания смогла заместить 90% поставляемого ими сырья.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против России, которые в том числе затронули энергетику. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции, введенные ЕС против России, останутся в силе, пока ее экономика не «будет разорвана».
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Wiener Zeitung ранее заявил, что санкции с России могут быть сняты в будущем, однако до этого пока еще «очень далеко». Сейчас же странам Евросоюза нужно иметь крепкие нервы и проявить «железное терпение», поскольку санкции, по его оценке, становятся все более эффективными, добавил он.
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