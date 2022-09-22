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Строительство туристического комплекса в ЯНАО начнется через полтора года

Ведомости

Через полтора года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнется строительство туристического комплекса с отелями, досуговыми и спортивными площадками, сказал ТАСС губернатор региона Дмитрий Артюхов в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.

«Проект в рамках концессии, начало [возведения] –  через 1,5 года», – ответил на вопрос журналиста о начале строительства Артюхов.

Концессионное соглашение будет заключено до конца года, сказал глава ЯНАО. Инвестором проекта станет консорциум «ИФР Харп», в который входит «Газпромбанк», сеть отелей AZIMUT Hotels и спортивно-туристический комплекс «Шерегеш».

Предполагается, что в рамках создания туристического комплекса будут созданы два отеля, спа-центр, парк и горнолыжные трассы. Объем инвестиций составит 13 млрд руб., ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 г.

В декабре 2021 г. «Газпромбанк» в составе консорциума подал в правительство ЯНАО заявку на право заключения концессионного соглашения по проекту создания туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале в районе поселка Харп. Комплекс будет располагаться на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь.

В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. План включает 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных