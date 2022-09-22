Строительство туристического комплекса в ЯНАО начнется через полтора года
Через полтора года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнется строительство туристического комплекса с отелями, досуговыми и спортивными площадками, сказал ТАСС губернатор региона Дмитрий Артюхов в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF.
«Проект в рамках концессии, начало [возведения] – через 1,5 года», – ответил на вопрос журналиста о начале строительства Артюхов.
Концессионное соглашение будет заключено до конца года, сказал глава ЯНАО. Инвестором проекта станет консорциум «ИФР Харп», в который входит «Газпромбанк», сеть отелей AZIMUT Hotels и спортивно-туристический комплекс «Шерегеш».
Предполагается, что в рамках создания туристического комплекса будут созданы два отеля, спа-центр, парк и горнолыжные трассы. Объем инвестиций составит 13 млрд руб., ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 г.
В декабре 2021 г. «Газпромбанк» в составе консорциума подал в правительство ЯНАО заявку на право заключения концессионного соглашения по проекту создания туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале в районе поселка Харп. Комплекс будет располагаться на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь.
В конце августа премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. План включает 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.