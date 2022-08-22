Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г., сообщается на сайте правительства.
План включает 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.
Кроме того будут профинансированы инициативы по созданию модульных гостиниц и кемпингов и проекты по производству и лизингу туристического оборудования. В рамках цифровизации отрасли запланирован запуск единой системы бронирования туров и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале. Для поддержки культурно–познавательного туризма будут отремонтированы культурные учреждения, а также открыты новые выставки, в том числе и с использованием технологий AR.
Стратегия развития туризма в РФ была принята в допандемийном 2019 г. на период до 2035 г. Одними из целей ее реализации тогда назывались увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя, а также увеличение в три раза экспорта туристских услуг и инвестиций в сферу туризма. В феврале 2022 г. целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз. Средняя численность занятых в индустрии работников должна увеличиться с 1,66 млн до 4,96 млн человек, а количество номеров в классифицированных отелях – на 755 000 единиц до 948 000. Кроме того, результаты будут сравнивать с показателями 2020 г., а не 2017 г., как предполагалось сначала.
На прошлой неделе правительство увеличило максимальную сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке с 20 000 до 40 000 руб., доля кешбэка сохраняется на уровне 20%.
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