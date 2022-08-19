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Правительство увеличило сумму кешбэка для туристов на Дальнем Востоке

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимальной суммы кешбэка за поездки на Дальний Восток с 20 000 до 40 000 руб., доля кешбэка сохраняется на уровне 20%. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Максимальная сумма возврата части средств гражданам при бронировании отелей или санаториев, расположенных на Дальнем Востоке, увеличится с 20 000 до 40 000 руб.», – говорится в сообщении.

Продажи в рамках осеннего этапа программы кешбэка продлятся с 25 августа по 10 сентября, программа распространяется на поездки с 1 октября по 25 октября и на круизы с 1 сентября и до окончания навигации.

Идея увеличить сумму кешбэка за поездки на Дальний Восток была предложена еще в сентябре прошлого года во время Восточного экономического форума (ВЭФ). 9 июня Путин поручил повысить предельную сумму выплат до конца сентября.

Программу кешбэка при оплате туристических поездок по России впервые запустили в августе 2020 г., таким образом власти планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки.

С начала 2021 г. программой воспользовались 2,4 млн россиян, а сумма по приобретению туров и проживанию в отелях составила более 44 млрд руб., кешбэк – 8,3 млрд, сообщала в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных